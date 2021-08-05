 

В Раде назвали реальную угрозу Украине: Зе-команда живет в параллельной реальности

05.08.2021, 9:44, Разное
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Юрий Бойко сообщил, что граждане Украины задолжали за услуги ЖКХ порядка 70 миллиардов гривен. При этом власти повышают тарифы, что, по мнению парламентария, выглядит абсурдным. Депутат Рады считает, что из-за ежедневного роста цен люди живут в нищете.

Также политик рассказал, что ОПЗЖ внесла в Раду несколько законопроектов, направленных на снижение тарифов на коммунальные услуги, но власть просто игнорирует эти инициативы. По мнению Бойко, необходимо ввести мораторий на повышение цен и обеспечить украинским газом предприятия. Еще нужно предоставить субсидии украинцам, которые в них нуждаются, считает парламентарий.

Бойко сделал вывод: властям наплевать на проблемы жителей Незалежной. Он призвал украинцев идти на перевыборы. Мол, таким образом можно оставить разрушение в государстве и навести в нем порядок.

“Эта Зе-команда (команда Владимира Зеленского – Прим. ред.) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы”, – цитирует оппозиционера LIFE.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал Владимира Зеленского и его команду. Он усомнился в интеллектуальных способностях лидера Незалежной.



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