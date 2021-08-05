В Ярославской области во II квартале текущего года обнаружено 73 подделки ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Ярославской области во II квартале текущего года обнаружено 73 подделки

05.08.2021, 9:37, Новости
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На территории Ярославской области во II квартале 2021 года эксперты банковской системы выявили 71 поддельный денежный знак Банка России и 2 фальшивые иностранные банкноты.

По сравнению с I кварталом текущего года число подделок сократилось на 5 единиц.

По-прежнему чаще встречаются подделки крупных номиналов: в апреле-июне 2021 года из обращения изъято 57 фальшивых пятитысячных банкнот, 9 тысячерублевых и 3 номиналом 2000 рублей. Также были обнаружены 1 фальшивая пятисотублевка, поддельная пятирублевая монета и 2 фальшивые стодолларовые банкноты.

– При проверке подлинности следует использовать правило трех «П»: посмотри, покрути, пощупай. Не стесняйтесь делать это сразу, как только получили банкноты в руки, а если сомневаетесь в подлинности, попросите их заменить. Если в ваш кошелек попадет фальшивка, вы можете не только потерять деньги, но и потратить время, объясняясь с правоохранительными органами, – предупреждает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Надежным помощником при проверке подлинности банкнот станет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России» – оно поможет определить год выпуска и модификацию банкноты и объяснит, где на ней расположены защитные признаки и как их проверить. Кроме того, для повышения профессиональной квалификации кассиров розничных торговых сетей Банк России разработал бесплатные дистанционные курсы. После изучения материала по определению признаков подлинности и платежеспособности наличных денег участники обучения проходят тестирование – успешно сдавшие его получают именной сертификат и отличительный знак для размещения на рабочем месте.




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