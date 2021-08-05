ЦИК отказал независимому кандидату в депутаты Роману Юнеману из-за несоответствия требованиям к форме черепа

Центральная избирательная комиссия отказала Роману Юнеману в регистрации на выборы в Государственную думу, сославшись на несоответствие требованиям п. 14 ст. 41 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в котором установлены требования к антропометрическим данным размера черепа кандидата-самовыдвиженца. Помимо этого, в ЦИК высказали сомнения в происхождении молодого политика и забраковали 33% его родословной.

Члены избирательной комиссии кратко высказались о своём решении в эксклюзивном интервью.

«Юнеману отказано — это окончательное решение вопроса по нему, и даже поднимать его не стоит. И прекратите закидывать нас звонками и факсами, вы же не хотите тотальной войны с нами! Вообще, видели его нос? С таким только в депутаты… А ведь прописано всё в законах, читайте и всё поймёте. Эталон самовыдвиженца есть на сайте — мог бы и поинтересоваться прежде, чем лезть на выборы», — сообщила по телефону замглавы ЦИК Анастасия Рубинштейн

Сам русский националист Роман Юнеман не отчаялся и начал на своей страничке в социальной сети новую кампанию по сбору средств на пластическую операцию.

«Друзья, чтобы победить бюрократов, нужно играть по их правилам и быть гораздо большим бюрократом, чем они. Мы обязательно добьёмся своего», — написал политик.

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