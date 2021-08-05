 

Кравчук назвал доверие РФ своей «самой большой ошибкой»

05.08.2021, 9:30, Новости дня
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что во время учебы в Москве в 1960-е годы верил России, и назвал это своей самой большой ошибкой.

«Моя самая большая ошибка – то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец», – отметил Кравчук, передает ТАСС со ссылкой на издание «Левый берег».

По словам экс-президента, он был убежден, что РФ будет применять к другим государствам «не силовой компонент, а дипломатический – договариваться с ними». «Она осталась такой, какой была. А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия», – сказал Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что Донбасс можно назвать «раковой опухолью», которую следует оперативно «отрезать».



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