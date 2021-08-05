 

В РФ предложили ввести сертификаты для бедных

05.08.2021, 9:30, Новости дня
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Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с инициативой ввести в РФ продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих, рассказал один из авторов законопроекта, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нилов написал в Telegram, что такой сертификат должен выдаваться малоимущим семьям и одиноким гражданам со средним доходом ниже прожиточного минимума, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Номинальную стоимость сертификата предлагается установить на уровне 30% от прожиточного минимума. При этом покупать продукты и лекарства по нему можно будет только в магазинах и аптеках, заключивших договор с местными властями.

При этом ранее власти опровергли введение продовольственных карточек. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы таких мер.



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