В РФ предложили ввести сертификаты для бедных

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с инициативой ввести в РФ продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих, рассказал один из авторов законопроекта, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нилов написал в Telegram, что такой сертификат должен выдаваться малоимущим семьям и одиноким гражданам со средним доходом ниже прожиточного минимума, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Номинальную стоимость сертификата предлагается установить на уровне 30% от прожиточного минимума. При этом покупать продукты и лекарства по нему можно будет только в магазинах и аптеках, заключивших договор с местными властями.

При этом ранее власти опровергли введение продовольственных карточек. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы таких мер.