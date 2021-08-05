Проверка авиатоплива обнаружила опасные для самолетов примеси

Минэнерго и Минтранс обсудили с нефтегазовыми компаниями, Росавиацией и ПАО «Аэрофлот» вопросы качества для обеспечения безопасности полетов на фоне проверки проб топлива, в ходе которых были обнаружены нехарактерные и опасные примеси в авиатопливе.

По данным ФГУП «Государственный НИИ гражданской авиации», результаты 167 исследований проб топлива, проведенных в 2014-2020 годах, показали, что половина из них по своим свойствам «не были способны обеспечить летную годность воздушных судов», передает «Интерфакс».

В частности, в авиатопливе продолжают находить нехарактерные вещества и соединения, отрицательно влияющие на эксплуатационную безопасность воздушного судна. В первую очередь институт отмечает полисилоксаны, металлы, сложные эфиры, азотосодержащие вещества и мелкодисперсные загрязнения.

«До 2018 года это считалось сопутствующим фактором возникновения авиационного происшествия. Начиная с 2018 года, сопутствующие факторы стали причинами отказов», – отмечается в документе.

По мнению специалистов РГУ нефти и газа им. Губкина, в области нормативно-технической документации на реактивное топливо накопилось значительное количество проблемных вопросов. По их мнению, пересмотр ГОСТа требует обновления методов испытаний, изменения отдельных норм по показателям качества, унификации марок топлива и показателей качества, уточнения требований к перечню и нормам ввода присадок.

Отмечается, что по итогам совещания была признана необходимость проведения исследования для разработки рекомендаций по изменению нормативно-технической документации в части содержания нехарактерных примесей в топливе, а также в процедуре прослеживаемости качества реактивного топлива «от НПЗ до крыла». Соответствующий проект техзадания должен быть представлен в Минтранс в июле.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, в котором попросила ведомство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина в российских аэропортах.