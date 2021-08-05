 

Проверка авиатоплива обнаружила опасные для самолетов примеси

05.08.2021, 9:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минэнерго и Минтранс обсудили с нефтегазовыми компаниями, Росавиацией и ПАО «Аэрофлот» вопросы качества для обеспечения безопасности полетов на фоне проверки проб топлива, в ходе которых были обнаружены нехарактерные и опасные примеси в авиатопливе.

По данным ФГУП «Государственный НИИ гражданской авиации», результаты 167 исследований проб топлива, проведенных в 2014-2020 годах, показали, что половина из них по своим свойствам «не были способны обеспечить летную годность воздушных судов», передает «Интерфакс». 

В частности, в авиатопливе продолжают находить нехарактерные вещества и соединения, отрицательно влияющие на эксплуатационную безопасность воздушного судна. В первую очередь институт отмечает полисилоксаны, металлы, сложные эфиры, азотосодержащие вещества и мелкодисперсные загрязнения.

«До 2018 года это считалось сопутствующим фактором возникновения авиационного происшествия. Начиная с 2018 года, сопутствующие факторы стали причинами отказов», – отмечается в документе.

По мнению специалистов РГУ нефти и газа им. Губкина, в области нормативно-технической документации на реактивное топливо накопилось значительное количество проблемных вопросов. По их мнению, пересмотр ГОСТа требует обновления методов испытаний, изменения отдельных норм по показателям качества, унификации марок топлива и показателей качества, уточнения требований к перечню и нормам ввода присадок.

Отмечается, что по итогам совещания была признана необходимость проведения исследования для разработки рекомендаций по изменению нормативно-технической документации в части содержания нехарактерных примесей в топливе, а также в процедуре прослеживаемости качества реактивного топлива «от НПЗ до крыла». Соответствующий проект техзадания должен быть представлен в Минтранс в июле. 

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, в котором попросила ведомство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина в российских аэропортах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Решение о “новогоднем локдауне” не принято – Офис президента Украины

11.03 / Экс-кондитер Коркунов признан банкротом

12.08 / Украинский «Ощадбанк» объявил о победе над Сбербанком

28.09 / Госдума призвала к немедленному прекращению огня в Карабахе

26.11 / “Не узнать”, “Совсем не похожа на себя”. Могилевская удивила фанов новым образом

29.11 / Хлеб из лободы и суп “Сорняк”. Украинская академия лидерства создала первый в мире онлайн-ресторан памяти

16.07 / Керри: Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей по климату

20.09 / Новый адвокат Ефремова объяснил просьбу сменить срок на условный

10.01 / Android-смартфоны будут автоматически записывать разговоры с неизвестных номеров

23.01 / Захарова отреагировала на публикации посольством США «маршрутов протестов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика