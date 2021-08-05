Жители Николаевской области попросили депутатов предотвратить экологическую катастрофу из-за токсичных отходов Николаевского глиноземного завода

В обращении сообщается, что завод оставляет свои производственные отходы – красный шлам – под открытым небом, на шламохранилищах. Количество этих отходов достигает 47 млн тонн. Из шламохранилищ регулярно происходит распыление сухого красного шлама. Идет постоянное загрязнение Бугского лимана, который относится к акватории Черного моря, ядовитыми соединениями, сказано в заявлении.

Авторы привели результаты исследования, проведенного Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которое официально установило: красный шлам содержит соединения хрома, меди, цинка, селена, кадмия, мышьяк, свинец и другие вредные вещества.

“Токсичные отходы образуются в результате обработки импортной руды, но они не вывозятся, не утилизируются, а накапливаются под открытым небом. Такие действия ООО “Николаевский глиноземный завод” грубо нарушают украинское законодательство и нормы международных конвенций и соглашений, участником которых является Украина. Но это и не удивительно, учитывая, что владельцем завода является российский олигарх Олег Дерипаска, который вообще находится под санкциями в Украине”, – подчеркивают активисты.

Они пожаловали депутатам, что захоронения красного шлама негативно влияют на состояние людей и окружающей среды в целом. По информации управления здравоохранения области, за последние пять лет среди жителей Николаева, проживающих в районе НГЗ, существенно возросло количество случаев заболеваний дыхательных органов, а в зоне хранилищ у людей отмечается рост уровня онкологических заболеваний, сказано в сообщении.

“В то же время возрастает опасность катастрофической аварии, которая может нанести вред всем жителям Причерноморья. Уже переполнено хранилище №1, в котором накапливались отходы в течение тридцати лет, стремительно наполняется второе хранилище. По оценкам экологов, в случае аварии огромная площадь земли на ее месте умрет на десятки лет, красные шламы попадут сначала в Бугский лиман, а затем в Черное море. При этом пострадают не только почвы в зоне охвата, но и грунтовые воды. В дальнейшем будет изменена экосистема и Черного моря, повлияет не только на природу, но и на жизнь и здоровье людей”, – заявили николаевцы.

Они призвали депутатов выступить с требованием к правоохранительным и центральным органам государственной власти Украины прекратить захоронения “красного шлама” без его переработки и остановить противозаконную деятельность Николаевского глиноземного завода.

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Контекст:

Представители общественной организации “Стоп шлам” в ноябре 2020 года подали в суд на НГЗ и в первой инстанции получили решение в свою пользу: им присудили компенсацию на общую сумму в 9,2 млрд грн за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.

После этого Минюст приостановил действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили сумму ущерба.

29 июля экологические активисты обратились к международным экологическим организациям с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье.

Экологи адресовали свое обращение представителям Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международному союзу охраны природы и природных ресурсов (IUCN), Европейскому агентству окружающей среды (ЕЕА), “Гринпис” (Greenpeace), Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO), Институту всемирного наблюдения (WI), Всемирному фонду дикой природы (WWF), Глобальному экологическому фонду (GEF), Международному союзу экологической экономики (ISEE) и Международному зеленому кресту (IGC).

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