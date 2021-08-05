 

“Красавица, все натурально”. Брежнева без бюстгальтера прошлась перед камерой

05.08.2021, 9:00, Новости дня
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Певица засветила грудь без бюстгальтера. В ролике она спускается по ступенькам, а затем выходит на сцену.

“Несу на себе цепи и камни весом около 7 кг, а чувствую себя богиней”, – написала она.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Красавица, все натурально. Про фигуру вообще молчу, божественно”, – прокомментировала kurbanova8377.

Контекст:

Клип на песню “Розовый дым” можно посмотреть здесь.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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