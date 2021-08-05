Компания Hyundai представила новый минивэн Custo для рынка Китая

В Сети опубликовали тизерные изображения нового минивэна Hyundai Custo.

Официальная премьера автомобиля состоится в конце августа в рамках запланированной выставки в Чэнду. Новая модель оснащается цифровой приборной панелью с крупным дисплеем. В салоне существенно увеличили пространство для пассажиров. Новый минивэн Custo выполнен на платформе i-GMP, которая используется в кроссовере Tucson.

Под капотом установлен 1.5-литровый бензиновый двигатель на 170 л.с. мощности. Также в продажу выйдет модификация с 2-литровым мотором с отдачей 236 л.с. Новый минивэн приводится в движение 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Достоинством автомобиля указали систему полного привода.