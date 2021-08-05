 

Renault представила спецверсию модели Clio

05.08.2021, 8:58, Новости дня
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Французский автогигант Renault официально презентовал спецверсию новой модели Clio Lutecia Limited Edition.

Вместе с тем общий тираж составил всего 300 экземпляров. Известно, что все автомобили будут продаваться исключительно на рынке Великобритании. Приобрести спецверсию Clio Lutecia Limited Edition можно по цене от 20,2 тысяч фунтов. Модель выполнена на базе Clio последней генерации.

Автомобиль получит 1-литровый бензиновый двигатель с турбиной. Общая производительность силового агрегата составляет 89 л.с. Кроме того, автомобиль приводится в движение шестиступенчатой трансмиссией и обладает динамикой разгона до сотни за 12,2 секунды. Остальные характеристики будут озвучены во время официальной презентации.



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