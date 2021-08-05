Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Челябинске

Вылетавший из челябинского аэропорта в Москву самолет совершил аварийную посадку в пункте отправления, сообщил один из пассажиров рейса.

«Мы долго кружили над городом, потом нам сообщили, что возвращаемся в Челябинск. Мы поняли, что посадка была аварийной», – рассказал «Ura.ru» пассажир.

В пресс-службе аэропорта заявили, что причиной возврата рейса авиакомпании «Россия» стала техническая неисправность лайнера. Экстренная посадка произошла в 6 часов 25 минут утра.

«Сейчас ждут резервный борт из Москвы, который прибудет в 10 часов 20 минут. В 11 часов 20 минут он должен вылететь из Челябинска вместе с пассажирами», – уточнили в пресс-службе.

Накануне пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, который направлялся из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение.