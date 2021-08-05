Названы правила выбора безопасного арбуза

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05.08.2021, 8:36, Новости дня
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В российских регионах уже открылся сезон арбузов, однако часть продаваемых ягод может оказаться опасной для здоровья из-за высокого содержания нитратов, рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, высокая концентрация нитратов вредна для человека, так как может привести к отравлению, поэтому покупателям стоит быть внимательными при выборе бахчевых, передает радио Sputnik.

«Арбузы проверять обязаны, должна быть сертификация их качества. Однако бумага об отсутствии нитратов в арбузе зачастую оформляется по принципу «бумага все стерпит». Тут многое зависит от покупателя. Надо уметь выбирать арбузы», – сказал агроном.

Викулов отметил, что качественный арбуз имеет гладкую поверхность, в свою очередь бугристая корка должна насторожить покупателя, так как это один из признаков высокой концентрации нитратов.

«Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов», – предупредил он.

Ранее врачи заявили, что перенесшим COVID-19 рекомендуется есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности, витамином C. Роскачество назвало правила выбора арбуза без нитратов.



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