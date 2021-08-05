Грузия осудила право на двойное гражданство между Россией и Южной Осетией

МИД Грузии назвал «продолжением политики незаконной оккупации и де-факто аннексии» одобрение президентом РФ Владимиром Путиным предложения Министерства иностранных дел о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении МИД Грузии отмечается, что еще с начала 2000-х годов РФ проводила «незаконную, принудительную паспортизацию» в Абхазии и Южной Осетии, а в 2008 году этим «попыталась оправдать вооруженную агрессию против Грузии».

По первой статье соглашения, которое одобрил президент России, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны».

МИД Грузии назвал это «грубым нарушением норм международного права».