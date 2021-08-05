Украинские правоохранители объявили о подозрении “судье ДНР”, который выносил незаконный “приговор” украинке

“Следствие установило, что в 2017 году 64-летний мужчина, незаконно будучи “судьей” в незаконно созданном судебном органе, признал гражданскую жительницу виновной в ряде преступлений, в частности, хранении, перевозке, передаче и контрабанде взрывчатых веществ для совершения теракта и вынес “наказание” в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев. Во время незаконного следствия женщину силой заставили признаться в инкриминируемых преступлениях”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что пострадавшая два года была в сизо, затем ее отправили в исправительную колонию.

В конце 2017 года она была освобождена в результате обмена удерживаемыми лицами и возвращена на подконтрольную правительству территорию, где дала показания украинским правоохранителям.

Так называемому судье сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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