 

Оккупанты на Донбассе открывали огонь восемь раз, травмирован один украинский военный – штаб ООС

05.08.2021, 8:07, Новости дня
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“Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы. У Южного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие”, – говорится в сообщении.

В Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа “Орлан-10”, который пересек линию разграничения.

“В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья – удовлетворительное”, – сообщили в штабе.

С начала суток 5 августа зафиксировано одно нарушение оккупантами режима тишины.

“У Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/963228207796754/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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