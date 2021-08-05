Le Figaro – от перепродажи тепла до изменения протокола — майнеры пытаются сделать биткоин экологичнее

Сфера производства и обеспечения работы криптовалюты связана с большим потреблением электроэнергии, и зачастую эта энергия поступает из углеводородов. Это наносит большой вред экологии, так что эксперты стараются внедрить разные методы защиты окружающей среды. Но пока они работают лишь в теории, сетует Le Figaro.



Reuters

Биржа криптовалюты FTX включила в состав своего правления знаменитых экозащитников: звезду американского футбола Тома Брэди и топ-модель Жизель Бундхен, — рассчитывая, что это поможет побороть плохой имидж биткоина для экологии, пишет Le Figaro.

При этом гораздо большее влияние на криптовалюту оказала другая знаменитость — Илон Маск. Он написал, что Tesla прекращает продавать свои электромобили за биткоины, поскольку их беспокоит тот факт, что для майнинга всё больше используют энергию, которая получается при сжигании углеводородов.

Сам процесс майнинга и обеспечения безопасности транзакций криптовалюты потребляет очень много энергии, что в год сопоставимо с потреблением Бельгии с её 11 миллионов жителей. При этом только 39% этой энергии поступает из возобновляемых источников. И это совершенно необязательные траты, отмечают эксперты.

Если по поводу конкретных цифр можно спорить, то бесспорным остаётся тот факт, что с начала этого года потребление энергии на майнинг сильно выросло. Китай стал обеспечивать порядка 65% потенциала для майнинга в мире, и зачастую энергию там получают из углеводородов, хоть и говорят, что цель Пекина — сократить их использование.

По мнению экспертов, проблема защиты окружающей среды может стать как смертельной угрозой для этой сферы, так и, наоборот, заставить рынок перейти на более экологичные методы работы.

В поисках новых мест, где электроэнергия дешёвая и в политике стабильность, компании по майнингу нацелились на Казахстан, Россию, Иран, а также на США. Так, Техас богат возможностями для получения солнечной энергии, поэтому он себя рекламирует как «криптоштат».

В итоге, чтобы быть более экологичными, некоторые майнеры компенсируют вред от своей работы, продавая тепло от своих машин. Другие забирают избыток электроэнергии, от которой хотят избавиться некоторые производители. Кто-то стал работать полностью на энергии от гидроэлектростанций.

Другие варианты заключаются в том, чтобы внедрить другие протоколы обеспечения безопасности транзакций, которые бы тратили меньше энергии. Но, помимо сложностей с реализацией такого сценария, есть опасения, что они не будут гарантировать тот же уровень безопасности.

Ещё одна трудность заключается в следующем: для изменения протокола нужно, чтобы это сделали все участники майнинга, а это весьма сложно представить. Так что в теории более экологичная версия биткоина возможна, но на практике внедрить её весьма трудно, предупреждает Le Figaro.