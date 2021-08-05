Политолог – предвыборная борьба в Германии зашла в тупик

До выборов в германский бундестаг остаётся меньше двух месяцев, а избирательная кампания всё ещё не сдвинулась с мёртвой точки, отмечает политолог Вольфганг Шрёдер в интервью Der Spiegel. По мнению эксперта, кандидаты на должность канцлера ещё не представили чётких позиций по многим вопросам, поэтому граждане не осведомлены о различии их предвыборных программ. Кроме того, Шрёдер убеждён: явка на предстоящих выборах окажется ниже, чем четыре года назад.



Reuters

Политолог Вольфганг Шрёдер считает, что избирательная кампания в Германии (хотя до выборов в бундестаг осталось всего восемь недель) зашла в тупик и не сдвинулась с мёртвой точки, поскольку кандидаты от трёх партий на должность канцлера ещё недостаточно хорошо известны общественности, они не представили свои позиции по многим вопросам. По его словам, гражданам непонятно, какие существуют альтернативы. Несмотря на то что программы партий содержат довольно дифференцированные предложения, пока что это не вызывает серьёзных дискуссий, отмечает Шрёдер в интервью Der Spiegel.

Застой, подчёркивает Шрёдер, также связан с тем, что «нынешняя риторика сформирована в большей степени культурой избегания ошибок, чем культурой возможностей». Кроме того, существуют две большие проблемы — наводнение и коронавирус, которые во многом пересекаются. И, в-третьих, существует Ангела Меркель, которая больше не выдвигает свою кандидатуру, но также ограничивает свободу действий кандидата от ХДС/ХСС.

Глава ХДС Армин Лашет мог бы укрепить свой политический имидж, но он «предпочитает гармонию и поэтому всегда находится в обороне». Это особенно заметно в сравнении с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером: в то время как лидер ХСС атакует, Лашет не может чётко заявить о своей позиции.

По словам Шрёдера, в некоторых опросах кандидат от СДПГ Олаф Шольц может похвастаться лучшими результатами из трёх кандидатов. Но социал-демократы не выигрывают ни в одном опросе, рейтинг СДПГ по-прежнему составляет от 15% до 17%. Это объясняется тем, что другие лидеры СДПГ выступали с другими избирательными программами, отличными от предложений Шольца. Поэтому среди населения возникает неуверенность: какая программа актуальна? Программа кандидата в канцлеры или программа партии, опирающаяся на позиции других лидеров социал-демократов? Это приводит к замешательству, СДПГ не может транслировать свои послания так, как это было бы необходимо, чтобы догнать ХДС/ХСС и зелёных.

Шольц, считает Шрёдер, уже многого добился в собственной партии, а теперь социал-демократы должны поддержать его более решительно.

Несмотря на то что кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет и кандидат от зелёных Анналена Бербок неоднократно совершали ошибки в своих предвыборных кампаниях, рейтинги их партий довольно стабильны. Это, по мнению Шрёдера, показывает, что партии по-прежнему являются важным ориентиром для немецких избирателей. Многие делают неправильный вывод о том, что результаты президентских выборов в Германии и США можно просто перенести на Германию.

Важность персонализированных предвыборных кампаний в Германии зачастую переоценивается, уверен Шрёдер. По его словам, на выборах в бундестаг четыре года назад 76% избирателей заявили, что их привлекает именно партия. Это означает, что партийные предпочтения избирателей по-прежнему занимают центральное место — особенно в том случае, если кандидаты не в состоянии чётко представить свою позицию.

Избирательная явка на выборах в бундестаг, вероятно, упадёт на 3 — 5%. Это связано, с одной стороны, с неспособностью Лашета, Бербок и Шольца мобилизировать электорат, а с другой — с нынешней слабостью «Альтернативы для Германии». Более высокая явка избирателей в 2017 году была в значительной степени обусловлена ​​правыми популистами, поскольку тогда «Альтернатива для Германии» мобилизовала лагерь, до этого не участвовавший в голосовании. На этот раз он, вероятно, будет слабее, подчёркивает политолог Вольфганг Шрёдер в интервью Der Spiegel.