 

Россия, Таджикистан и Узбекистан начали учения на границе с Афганистаном

05.08.2021, 7:42, Новости дня
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На полигоне Харб-Майдон (Таджикистан) в 20 км от границы с Афганистаном стартовали совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Учения продлятся до 10 августа. Замкомандующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский заявил, что в мире растут «военные угрозы, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой». Учения позволят оценить «накопленный боевой опыт» и «апробировать оптимальные формы применения войск». Страны также намерены «выработать общие подходы к ведению военных действий».

Вооруженные силы Таджикистана представил замминистра обороны страны генерал-майор Абдухошим Гуломзода, Узбекистана – замначальника генштаба вооруженных сил полковник Фаррух Зиябаев, передает ТАСС.

В рамках основного этапа учений планируется использовать новые мишени, имитирующие танки, изготовленные кустарным способом дроны, бронеавтомобили, БМП, джихад-мобили, ростовые фигуры смертников, а также долговременные углубленные сооружения в горах.

Авиация будет наносить удары по площадным целям: лагерям боевиков, схронам, бронеколоннам на марше, скоплениям живой силы и техники условного противника. Всего установлено около 1 тыс. мишеней.

Напомним, в совместных практических действиях от России, Узбекистана и Таджикистана будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. РФ и Узбекистан уже провели совместные военные учения на границе с Афганистаном.



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