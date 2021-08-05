 

Бюджет военной разведки Украины оказался втрое меньше бюджета СБУ

05.08.2021, 7:42, Новости дня
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Финансирование главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) втрое меньше, чем у Службы безопасности Украины, сообщается в исследовании «Военная разведка».

Исследование под редакцией известных военных экспертов Руслана Пухова и Пола Робинсона (Канада) собираются представить в ближайшее время, оно базируется на информации из многочисленных открытых источников, передает РИА «Новости».

В исследовании сообщается, что в 2020 году общий бюджет ГУР МОУ составил 3,565 млрд гривен (130 млн долларов), в 2021 году одобрен бюджет в 4 млрд гривен (146 млн долларов). «Столько же» выделено Службе внешней разведки Украины. Однако расходы на СБУ более чем в три раза выше – 15 млрд гривен (547 млн долларов).

ГУР МОУ полагает, что финансирования покрывает чуть более 50% потребностей (в 2019 году – 47%). Средств не хватает на модернизацию парка боевой и специальной техники, две трети которой достигли возраста 25 лет. Как указывается в исследовании, в 2015–2019 годах новое оборудование получили только части военной разведки центрального подчинения.

В исследовании сказано, что разведка «значительно увеличила технический потенциал» в ходе конфликта в Донбассе. Вооруженные силы Украины получили «легкий разведывательный БЛА украинской разработки ACS-3, БЛА серии Spectator, идут испытания модернизированной версии ACS-3M, авиационного комплекса противодействия ПВО и РЭБ «Лелека-ШО». Также Киев получил турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2.

Указывается, что внедряется боевая система управления тактического звена «Крапива», которая объединяет средства разведки, поражения и огневого поражения. К 2025 году Украина хочет перейти на созданную по стандартам НАТО систему стратегического и оперативного управления, связи, разведки и предупреждения (C4ISR).

Кроме того, в исследовании говорится, что программа сотрудничества с НАТО предполагает внедрение к 2022 году стандартов защищенного обмена информацией, а к 2023 году – системы автоматического сбора и обработки разведданных. К 2025 году на Украине планируют получить и освоить средства высокотехнологичной космической и геопространственной разведки.

Штаб-квартира ГУР МОУ находится на Рыбальском острове в черте Киева, этим объясняется неофициальное название управления – «Остров». Численность личного состава ГУР МОУ засекречена.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин указал на опасность, которой грозит вступление Украины в Североатлантический альянс. «Представим себе, что Украина станет членом НАТО: подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до семи–десяти минут. Это для нас красная линия или нет?» – сообщил президент.

«Расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры к нашим границам имеет практическое значение для России, – подчеркнул он. – Вот Польша, Румыния стали членами НАТО, американцы легко договорились о размещении там систем ПРО, но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву, причем за очень короткое время».



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