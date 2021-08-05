7 кандидатов на одну должность

05.08.2021, 7:49, Новости

Теги: Администрация, Выборы, Политика

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы главы Рыбинска. В списке 7 человек, трое из них зарегистрированы.

1. Шакир Абдуллаев – депутат ярославской областной думы, выдвинут рыбинским городским отделением КПРФ.

2. Денис Добряков – действующий глава города, выдвинут местным отделением партии «Единая Россия» (зарегистрирован).

3. Сергей Куликов – индивидуальный предприниматель, выдвинут ярославским отделением «Коммунистической партии коммунисты России».

4. Владимир Пахарев – депутат рыбинского муниципального совета, директор производства ООО «Рыбинский дом печати», выдвинут областным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (зарегистрирован).

5. Руслан Полкуев – заместитель генерального директора по строительству ООО «МосДорСтрой», самовыдвижение.

6. Виктор Тупицын – юрист ООО «Остеосинтез», выдвинут региональным отделением ЛДПР (зарегистрирован).

7. Александр Фомин – директор по производству АО НПЦ «Авиатехнологии», самовыдвижение.

Выборы главы Рыбинска Ярославской области пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. При этом, голосование продлится три дня – 17, 18 и 19 сентября.