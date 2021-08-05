 

Украинка Лузан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

05.08.2021, 7:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лузан участвовала в соревнованиях в одиночной гребле на каноэ.

“Украинская каноистка финиширует третьей в финале на дистанции 200 м и приносит Украине бронзу Олимпийских игр – 2020”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4249987261747438

Результат Лузан в финале – 47,034, сообщила пресс-служба НОК Украины.

Золото завоевала представительница США Харрисон Невин, серебро – спортсменка из Канады Винсент-Лапойнте Лоуренс.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины сейчас вместе с наградой, которую завоевала Лузан, 12 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и греко-римской борьбе – и девять бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе и в синхронном плавании.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня

04.08 / Доклад ООН: КНДР «вероятнее всего» разработала миниатюрные ядерные устройства

12.12 / “Шахтер” вошел в двадцатку лучших клубов Европы по версии УЕФА

20.06 / Мэр Ялты обратилась к жителям подтопленных домов

27.01 / Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО

02.03 / Американцы создали новый принцип передачи данных в формате 5G

07.09 / Фейгин: Большой обмен был авансом Зеленскому от Путина в надежде, что тот будет более податливым, чем Порошенко

30.04 / Захарова пригласила русскоговорящих иностранцев в трек конкурса «Лидеры России»

16.08 / Лукашенко поручил силовикам не допустить “живой цепи” протестующих от Вильнюса до Киева

15.08 / Госэкониспекция Украины за неделю выявила нарушений на 30 млн грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика