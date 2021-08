Случай, когда было обнаружено ДНК снежного человека – Йети

По словам Кетчум, ее генетическая лаборатория собрала для анализа различные предполагаемые образцы с тела Снежного человека, включая волосы, кровь, слизь, кусочки ногтей на ногах, следы на коре деревьев, слюну и даже якобы клочок кожи.

В поисках Снежного человека или любого другого неуловимого криптида конечной целью криптозоологов всегда были физические доказательства, а Святой Грааль таких доказательств – ДНК.

В этом нуждаются криптозоологи, поскольку размытые фотографии с такими же мутными видео, а также истории от очевидцев традиционно не считаются особо ценными в научных кругах.

На протяжении десятилетий было много случаев, когда люди утверждали, что нашли части тела йети, но их исследованию всегда что-то мешало: либо образцы были утеряны, либо испорчены, либо так и не обнародованы.

Однако в 2012 году в мировых СМИ появилась весьма интригующая новость о том, что была наконец обнаружена ДНК Снежного человека, подтверждающая его существование, а также выявляющая его сущность. Так о чем же там шла речь?

Мельба Кетчум является активным практикующим ветеринаром в штате Техас, а также владельцем лаборатории по изучению генетики животных и председателем Постоянного комитета Международного общества генетики животных по исследованию генетики лошадей, специализирующегося на судебной экспертизе животных, диагностике болезней и других исследованиях ДНК животных, а также занимала пост директора лаборатории ДНК-диагностики.

Все это звучит впечатляюще, но на весь мир Мельба Кетчум прославилась не этим, а своим удивительным публичным заявлением, которое она сделала 24 ноября 2012 года. Она рассказала о том, что наконец-то доказала, что такое существо как Снежный человек существует. И более того, она поняла, что именно он из себя представляет.

По словам Кетчум, ее генетическая лаборатория собрала для анализа различные предполагаемые образцы с тела Снежного человека, включая волосы, кровь, слизь, кусочки ногтей на ногах, следы на коре деревьев, слюну и даже якобы клочок кожи одного из этих зверей.

Далее из более сотни этих образцов, собранных из разных мест Северной Америки, были извлечены, проанализированы и секвенированы ДНК. Это исследование длилось 5 лет. Затем полученные результаты сравнили с ДНК множества других живых существ, привычных обитателей американских лесов, включая людей, собак, коров, лошадей, оленей, лосей, лис, медведей, койотов и волки.

И никаких совпадения найти не удалось!

И этого был сделан вывод, что эти образцы в самом деле были получены от очень странного вида существ, а именно от… гибридного вида человека, который возник около 15 тысяч лет назад.

Морфология исследованных образцов волос действительно не соответствовала человеческим или каким-либо известным волосам диких животных, а анализ ДНК показал два совершенно разных типа результатов; митохондриальная ДНК была однозначно человеческой, в то время как ядерная ДНК, как было показано, имела новую структуру и последовательность.

Получалось, что йети (бигфуты, сасквочи и тд) в самом деле существуют, а не являются фантомами или галлюцинациями, и они представляют из себя некое ответвление от линии Хомо сапиенс (вид современных людей).

Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Denovo Journal of Science в статье под названием "Novel North American Hominins: Next Generation Sequencing of Three Whole Genomes and Associated Studies" ("Новые североамериканские гоминины: Следующее поколение секвенирования трех геномов и ассоциированных исследований"). Эта сенсация тут же была во всех новостях и стала вирусной, новость обсуждали как в передачах. так и на телешоу с приглашением самой Мельбы Кетчум.

Это казалось находкой века. В конце концов, существование Снежного человека наконец-то было доказано!

Что ж, любой, кто читает это сейчас, знает, что мы и в 2021 году на самом деле не знаем, существует ли реально Снежный человек, так как это все еще не считается научным фактом. Почему? Читайте ниже.

После того, как первоначальное вирусное волнение утихло, скептики начали находить различные "дыры". Прежде всего было выяснено, что научный журнал Denovo Journal of Science принадлежит самой Кетчум, а больше ни в каких других эта статья не появлялась, их редакторы отвергли ее.

Далее было заявлено, что Кетчум отказалась передать свои предполагаемые образцы в другие лаборатории для проверки. А когда некоторые образцы были приобретены журналистом Эриком Бергером, репортером Houston Chronicle, то он отправил их для анализа в независимую лабораторию, где вскоре было заявлено, что образцы на самом деле принадлежат опоссуму.

Впрочем, Кетчум категорически отрицала это.

Затем исследователи Элиесер Гутьеррес из Смитсоновского института и Рональд Х. Пайн из Института биоразнообразия в Канзасе, также завладели некоторыми образцами и решили, что они принадлежат бурым медведям.

Одновременно была выдвинута идея, что Кетчум работала с образцами, которые были загрязнены человеческой ДНК и которые, вероятно, также были испорчены, что Кетчум также опровергла, постоянно заявляя, что ни о какой порче или загрязнении образцов в ее исследовании не может быть и речи.

"У нас были две разные лаборатории судебной экспертизы, которые извлекли эти образцы, и все они оказались незагрязненными, потому что судебно-медицинские эксперты являются экспертами в области загрязнения. Мы видим это регулярно, мы знаем, как обращаться со смесями, будь то смесь или загрязненный образец, и мы, конечно, знаем, как ее найти. И эти образцы были чистыми.

Это точно нечеловеческие волосы и они были вымыты и подготовлены судебно-медицинскими методами, и в результате был получен результат митохондриальной ДНК человека. Этого просто не бывает. В течение первого года мы знали, что они у нас есть, просто нужно было собрать достаточно доказательств, чтобы удовлетворить науку.

Мы сделали все, что в наших силах, чтобы убедиться, что статья была абсолютно честной и качественной. Я не знаю, что еще мы могли бы сделать, кроме как потратить еще несколько лет на работу над геномом.", – заявила Кетчум

Несмотря на эти попытки защитить себя, были и другие проблемы с ее образцами и выводами. Было указано, что ее исследование включает сомнительные методы, утаивает важную информацию, такую ​​как то, как были обработаны образцы или при каких конкретных обстоятельствах они были обнаружены в первую очередь.

Кроме того, был также факт, что команда Кетчум получила некоторые странные результаты на некоторых из своих различных образцов, несмотря на их настойчивые утверждения о невозможности получения смешанных или загрязненных образцов. Например, сама Кетчум упоминала следующее:

"У нас была одна странная последовательность ДНК, которую мы обнаружили в геноме BLAST, и из всех вещей мы стали ближе всего к полярному медведю. А затем мы развернулись и получили результат, который на 70% принадлежал макакам-резусам с кучей SNP (единичные изменения базы). Просто странные, очень странные вещи".

Это, безусловно, говорит о том, что они работали с образцами из разных мест и которые, вероятно, были загрязнены, но они придерживались тех, которые больше всего поддерживали их теорию, которую они имели с самого начала, о реальности существовании Снежного человека.

Было множество других проблем с исследованиями и подходами, которые использовала команда Кетчум, и множество недостатков в обосновании некоторых результатов. В конце концов, кажется, что это определенно было не совсем то, чем было названо, хотя это явно не было типичной мистификацией.