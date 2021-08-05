Пьяный мужчина с оружием выбежал на росгвардейцев в Москве

В Москве мужчина в состоянии алкогольного опьянения с пистолетом в руках выбежал навстречу росгвардейцам, его задержали, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел прошлой ночью на Симферопольском бульваре, сообщается на сайте ведомства.

«Навстречу патрульному автомобилю Росгвардии выбежал полуголый мужчина с пистолетом в руках. Заметив росгвардейцев, житель выбросил оружие и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 38-летний уроженец Кировской области», – добавили в Росгвардии.

От мужчины исходил сильный запах алкоголя. Он не смог объяснить правоохранителям, откуда у него пистолет.

Его передали в полицию. Экспертиза установила, что пистолет ПМ, с которым разгуливал мужчина, охолощенный, а патроны к нему – светозвуковые.

В конце июня на жителя Ивановской области, который ранил одного человека и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии при задержании, возбудили уголовное дело по трем статьям.