 

Госдеп потерял бутылку виски за 6 тыс. долларов

05.08.2021, 6:48, Новости дня
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Американский Госдеп пытается найти бутылку виски, которую в 2019 году Япония подарила Майку Помпео, возглавлявшему тогда ведомство, сообщил Федеральный реестр США.

Бутылка виски стоила 5,8 тыс. долларов, так что сам Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов. Кроме того, в отчете указана бутылка виски за 8,3 тыс. долларов – она также была подарена Японией, но уже Мэтту Поттинджеру, зампомощника президента США. Однако  местонахождение этой бутылки известно, передает РИА «Новости».



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