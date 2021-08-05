Госдеп потерял бутылку виски за 6 тыс. долларов

Американский Госдеп пытается найти бутылку виски, которую в 2019 году Япония подарила Майку Помпео, возглавлявшему тогда ведомство, сообщил Федеральный реестр США.

Бутылка виски стоила 5,8 тыс. долларов, так что сам Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов. Кроме того, в отчете указана бутылка виски за 8,3 тыс. долларов – она также была подарена Японией, но уже Мэтту Поттинджеру, зампомощника президента США. Однако местонахождение этой бутылки известно, передает РИА «Новости».