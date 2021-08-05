 

МОК начал формировать список свидетелей по делу Тимановской

05.08.2021, 6:48, Новости дня
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Дисциплинарное разбирательство по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской открыто, формируется список свидетелей, сообщил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Адамс сообщил, что «сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан», передает ТАСС.

Он заявил, что «МОК быстро отреагировал» на ситуацию с Тимановской, «сработал по вопросам ее состояния, здоровья, безопасности». Комитет «уже связался со всеми спортсменами не только из белорусской команды», «частные беседы» ведут «со многими другими атлетами», передает РИА «Новости».

«Считаю, мы быстро отреагировали в этой ситуации, посмотрим, чем все закончится, какие дисциплинарные меры могут последовать», – сказал Адамс.

Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.



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