Мнение: Литва планирует построить стену на границе с Белоруссией

Литва пытаясь отбиться от волны мигрантов из Белоруссии заявляет, что планирует строить стену высотой 4 метра и протяженностью 508 км, дабы помешать мигрантам перебираться из Белоруссии в Литву. Так как денег на эту в бюджете Литвы нет, то придется брать кредит в размере как минимум 150 млн. евро.

Разумеется, кредит и проценты придется отдавать. Таким образом уже только в этом вопросе Лукашенко выставил Литву на очень значительные деньги. А ведь еще потерянный транзит, который ушел в Россиию. И за то и за другое заплатит очевидно каждый гражданин Литвы из своего кармана.

Батька уже вовсю троллит прибалтов, которые избивают мигрантов на границе и уже убили одного иракца https://www.belnovosti.by/politika/deputat-gaydukevich-zayavlyaet-litva-ne-imeet-ni-pogransluzhby-ni-specsluzhb.

Литва также в ответ грозит полностью остановить экспорт калийных удобрений через свою территорию. В Усть-Луге и "Уралкалии" уже потирают руки.

С интересом наблюдаю за развитием ситуации.

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