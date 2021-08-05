 

Перевозившего девушку на крыше машины блогера оштрафовали

05.08.2021, 5:54, Новости дня
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Блогера, который перевозил по Москве привязанную к крыше Bentley девушку, оштрафовали на 1 тыс рублей, сообщили в Госавтоинспекции.

«В отношении него вынесено постановление по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», – передает сообщение ведомства телеграм-канал RT.

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В Госавтоинспекции добавили, что с водителем также провели профилактическую беседу.

Ранее в Москве осудили пранкера Кароматулло Джаборова, который разыграл пассажиров метрополитена, изобразив «приступ коронавируса».



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