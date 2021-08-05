Приставки Sony PlayStation 5 только теперь начали приносить прибыль
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Несмотря на высокую цену (499 американских долларов), продажи новых игровых приставок Sony PlayStation 5 до последнего времени были убыточными. Проблема в том, что на разработку устройство компания потратила очень много денег.
Однако ситуация изменилась, когда Sony продала десять миллионов консолей PS5 и достигла, наконец, точки окупаемости. Отныне японский производитель начал получать прибыль, заявил один из руководителей компании.
В линейке приставок PS5 есть еде и достаточно дешевая версия Digital Edition, базовая цена которой определена на уровне 399 долларов. О прибыльности производства данного устройства пока говорить рано. Неизвестно, выйдет ли она вообще на уровень рентабельности. Поэтому «Сони» пытается компенсировать финансовые потери за счет продаж аксессуаров для старой консоли PS4.
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