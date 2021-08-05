Дорогие модели смартфонов Samsung постепенно теряют популярность

Пользователи разлюбили флагманские смартфоны Samsung и все чаще выбирают вместо них аналоги, выпущенные под брендами Xiaomi или Apple. Об этом уже открыто говорят не только независимые эксперты, но и источники из самой южнокорейской компании.

Нельзя сказать, что дорогие «Самсунги» сойдут с рынка уже завтра, поясняют специалисты. Негативный процесс заметен при анализе продаж, который проводится каждый год. Он свидетельствует о том, что конкуренты постепенно вытесняют мобильные устройства Samsung.

Выпуск новых и более совершенных моделей не решает проблемы. Наоборот, начиная еще с модели Galaxy S5, продажи флагманов постепенно падают. Последняя версия из данного сегмента, Galaxy S21, по итогам последнего периода, не смогла хотя бы догнать ни одного из своих предшественников.