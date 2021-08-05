«Неаткарига» бьет тревогу: Россия начала новый проект войны против Латвии

Через местных сторонников Кремль начал новый проект войны памятников против Латвии. В июне в лесах Ницы, Курземе были обнаружены обломки советского бомбардировщика Пе-2, и теперь началась кампания по прославлению находки. Собираются средства на раскопки обломков самолета и его возможное выставление на Лиепайском мемориале, пишет публицист “Неаткариги” Имант Виксне.

BB.LV 4 августа, 2021

В российских государственных СМИ об этом событии уже был распространен фальсифицирующий историю сюжет, в котором оккупационные силы Красной Армии были названы освободителями Латвии, а добровольцы, участвовавшие в раскопах самолета – «русскоязычные мужчины и женщины» получили высокую оценку за самоотречение.

Сюжет подготовил российский государственный телеканал «Россия 24», но затем его распространяли и другие пропагандистские каналы.

В нем не только говорится о самом самолете, но и цитируются обвинения Минобороны РФ в «латвийском «патриотическом» вандализме»:

«В последнее время в Латвии активизировались силы, которые любой ценой стремятся разрушить прошлое своей страны. По халатности властей, а в некоторых случаях при поддержке повсеместно происходят акты осквернения памятников и мемориалов, посвященных солдатам-освободителям». На заднем плане этому тексту манипулятивно сопутствует «Памятник советским воинам – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» в Риге.

Замешаны агенты кремлевского влияния Осиповы

В конце рассказа, касающегося поиска павших солдат в Лиепае, была выражена надежда, что их находка обретет вторую жизнь и детали самолета будут помещены в мемориал на Центральном кладбище Лиепаи, где похоронены советские солдаты.

«Основная задача – сохранить память и узнать имена погибшего экипажа». Так что впереди помпезное перезахоронение, а также речи посла, флаги, георгиевские ленты, гвоздики и все другие атрибуты, которые нужны РФ в войне памятников против Латвии, чтобы промыть мозги населению.

Нет сомнений в том, что посольство РФ уже включило самолет Пе-2 в свой круг своего ведения – в рамках соотечественнической политики и пропаганды памятников. Однако формально этим занимаются местные прокремлевские активисты. Организация по поиску патриотов во главе с Александром Борисовым и известными друзьми Кремля Еленой и Евгением Осиповыми в Лиепае, которые неоднократно привлекали внимание правоохранительных органов из-за своей антиправительственной деятельности. В июле они начали кампанию по сбору средств для извлечения останков самолета и погибших солдат. Согласно сюжетам российских пропагандистских каналов и информации в профилях Елены Осиповой и Евгения Осипова в социальных сетях, уже ведутся работы и ведутся без согласования с владельцем земли «Латвияс валстс межи».

Раскопки были незаконными

Даце Гутмане, менеджер по планированию лесного хозяйства Южного Курземе, в письменной форме объяснила ситуацию:

В «Латвияс валстс межи» 10.06 поступила заявка от поисковой организации «Патриоты». В нем говорится, что в ходе исследовательских работ были обнаружены части самолета Пе-2 (работы не согласовывались с «ЛВМ»).

Поскольку есть возможность найти экипаж, работу следует продолжить, но с привлечением экскаватора.

Чтобы поднять самолет, также необходимо было срубить 5 препятствующих этому деревьев. Заявка «Патриотов» также сопровождается выданным Братским кладбищем разрешение от 26.05. на проведение изыскательских и эксгумационных работ на соответствующей территории».

На заявление организации «Латвияс валстс межи», был дан промежуточный ответ в Комитет Братских кладбищ:

«ЛВМ, осмотрев указанную территорию, обнаружил, что несогласованные действия уже совершены неустановленными лицами. В 4-м и 8-м блоках 279-го квартала 213-го квартала проведены земляные работы, в результате которых был поврежден почвенный покров и повреждены растущие деревья. Кроме того, такая ситуация представляет опасность для лесных животных и посетителей леса. С разрешения Братского кладбищенского комитета No. 1260-26 (с 24.05.2021 в силе до 25.11.2021) неясно, разрешены ли также поиск и извлечение военной техники». Следует пояснить, что вышеупомянутый Комитет Братского кладбища является ассоциацией, уполномоченной латвийским государством идентифицировать, восстанавливать, культивировать и поддерживать могилы латвийских солдат и национальных партизан, погибших в мировых войнах и войне за освобождение Латвии. Следовательно, эта ассоциация может что-то разрешать, а может и не разрешать.

Комитет Братских кладбищ молчит

Учитывая непонятную ситуацию с самолетом, найденным в лесах Ницы, «Латвияс валстс межи» запросило дополнительную информацию у Комитета Братских кладбищ и поисковой организации «Патриоты». Разве в заявке исследователя нет необходимости указывать выполнение этих действий? Не обязательно ли в разрешении указывать информацию о поиске военной техники? Не следует ли ставить никаких дополнительных условий для выполнения таких работ в отношении использования машин, которые не квалифицируются как «легкие машины», и в отношении имущественных ценностей, обнаруженных и выкопанных в ходе работ? На письмо Государственного лесного фонда Латвии пока ответила только поисковая организация «Патриоты». В нем поясняется, что на этом участке были проведены только работы с лопатой, чтобы убедиться, что там был самолет, на котором можно было найти останки экипажа. Это не совсем так, потому что сцены, распространенные Россией, показывают, что раскопки велись в гораздо большем масштабе и что большие части самолета, на которых позировали прокремлевские активисты, уже были выделены. Ответ от комитета Братского кладбища не получен, поэтому «Латвияс валстс межи» согласование не дали:

«В настоящее время ЛВМ еще не дал никакого разрешения, поскольку ожидается дополнительная информация о возможных земляных работах».

Примечательно, что «Неаткарига» в течение нескольких дней не получала объяснений от Комитета Братских кладбищ.

Ситуацию прояснило Министерство обороны, под эгидой которого действует ассоциация, и Министерством иностранных дел. Конечно, «Неаткаригу» интересует не столько судьба самого самолета, сколько пропагандистская кампания, которую РФ разворачивает против Латвии – теперь и с помощью этого объекта. Чем латвийские власти намерены противостоять в расширенной войне РФ с памятниками? Оказывается, совершенно ни чем.

Ответственность кладут на самоуправления

Министерство иностранных дел указывает, что Закон «О соглашении между Правительством Латвийской Республики и Правительством Российской Федерации о статусе латышских захоронений на территории Российской Федерации и статусе русских захоронений на территории Российской Федерации». Территория Латвийской Республики» включает в себя конкретные захоронения:

«Находки в лесу в Ницской волости, упомянутые в Вашем письме, не затрагивают сути этого закона, это не установленное законом место захоронения, и поэтому Министерство иностранных дел не может комментировать суть ситуации. Любая дальнейшая деятельность, связанная с находками на их административной территории и дальнейшим использованием, находится в прямой компетенции самоуправления. Мы призываем вас связаться с конкретным самоуправлением, на территории которого осуществляется деятельность, указанная в вашем письме. Министерство иностранных дел в настоящее время не планирует предпринимать никаких действий в связи с упомянутым вами событием»

Министерство обороны также указывает, что вопросы, касающиеся конкретных земляных работ, следует адресовать самоуправлению. «Неаткарига» так и сделала и выяснила, что о самолете, найденном в лесу, ничего не было слышно ни в самоуправлении, ни в волости. Это тоже не удивительно, ведь информация об этом распространяется только на русском языке для российской аудитории. Однако тот факт, что самоуправление ничего не знает о незаконных раскопках, проводимых на его территории, не делает их законными.

Такой самолет не нужен

Теоретически землекопы должны согласовывать каждый шаг с различными латвийскими учреждениями. Как поясняет Минобороны, во-первых, солдатское кладбище находится в ведении Братского кладбищенского комитета, и от него пока не поступало информации о том, что останки солдат были обнаружены на месте нахождения самолета. Во-вторых, в соответствии с Законом об охране памятников культуры о находках, представляющих возможную культурную и историческую ценность, необходимо сообщать в Совет по национальному культурному наследию в течение пяти дней. И даже если раскопки велись на законных основаниях, это не значит, что найденный самолет можно было сразу поставить на постамент в Лиепае, чтобы прославить советские оккупационные войска и унизить Латвию.

Консультативный совет Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Министерства культуры и Министерства обороны должен дать заключение о возведении новых памятников и создании мемориальных мест. Этот совет определяет порядок установки памятников и мемориалов, посвященных историческим событиям и лицам, а также создания новых мемориальных мест.

На территории Латвии советскими оккупационными войсками уже установлено более 300 памятников, а в захоронениях находится более 300 артефактов советской власти. Да, павшие солдаты заслуживают того, чтобы покоится в мире, независимо от того, на чьей стороне они сражались. Однако в наше время было бы недопустимо ставить на пьедестал бомбардировщик советских оккупационных войск, бомбы которого убивали жителей Латвии и солдат.