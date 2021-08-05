 

Умер режиссер и сценарист российских сериалов Александр Аравин

05.08.2021, 4:40, Новости дня
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Режиссер и сценарист Александр Аравин умер в возрасте 65 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России, членом которого был усопший.

«На 64-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Аравина Александра Львовича», – говорится в сообщении на сайте Союза.

Причина смерти не указывается. Союз выражает соболезнования родным и близким Аравина.

В 1993 году Аравин окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Александра Кайдановского, а уже через год дебютировал как режиссер в полном метре драмой «Письма в прошлую жизнь» – о человеке, пережившем теракт в метро.

Всего в фильмографии Аравина порядка трех десятков сценарных и режиссерских работ в кино и на ТВ.

Среди сериалов, снятых при его участии: «По ту сторону волков», «Красная капелла», «Последняя встреча», «Тайга. Курс выживания», «Каменская 4», «Решение о ликвидации» и многие другие. Наиболее известный его полнометражный фильм – военная драма о саперах во время второй чеченской кампании «Мертвое поле» (2006).

Ранее сообщалось, что в возрасте 81 года умер старейший кинематографист РФ Геннадий Гуревич.



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