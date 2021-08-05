МОК не понравилась реакция российского ТВ на трансгендера-штангистку

Международный олимпийский комитет сообщил о том, что на российских государственных телеканалах стало больше комментариев, направленных против ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде.

Как пишет «Чемпионат», речь, в частности, идет о комментариях в популярных ток-шоу в адрес тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард. МОК заявил, что «дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх».

Комитет «связывался с официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии». МОК сообщил, что «принимает соответствующие меры». Международный олимпийский комитет «приветствуем то, что Токио–2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр».

Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес.