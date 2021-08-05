 

США решили увязать экспорт вооружений с правами человека

05.08.2021, 4:40, Новости дня
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Белый дом собирается огласить новую политику в сфере экспорта вооружений, сместив акцент на права человека, сообщил высокопоставленный источник.

Источник Reuters заявил, что новая политика «позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы» США. Вашингтон будет больше внимания уделять проблеме соблюдения прав человека в странах, приобретающих американские вооружения. Об изменениях хотят объявить в сентябре, передает ТАСС.

Источник в Конгрессе США рассказал, что «в ряде случаев» планируется «добавить дополнительные условия для получения одобрения». Изменения грозят создать сложности в сфере торговли автоматическим стрелковым оружием, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. Кроме того, может замедлиться продажа крупных систем (ЗРК, системы для ВМФ), но таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно выдадут разрешение.

Reuters отмечает, что планы Белого дома являются отходом от политики предыдущего президента США Дональда Трампа, который при экспорте вооружений отдавал приоритет экономическим интересам США.

Напомним, после того, как новая администрация США объявила Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии. Прежде Пентагон объяснил намерение продавать оружие Саудовской Аравии тем, что в противном случае она будет покупать вооружения у РФ и Китая.



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