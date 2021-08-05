 

На территории РФ начали продавать детские планшеты Huawei MatePad T

05.08.2021, 4:30, Новости дня
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Как поясняют специалисты, новая модель планшета Huawei MatePad T, продажи которого только что стартовали в России, предназначена специально для детей в возрасте до восьми лет.

Особенностью устройства является наличие расширенных возможностей для родительского контроля, а также особого режима защиты зрения маленьких пользователей.

Разумеется, планшеты предназначены для просмотра контента для данной возрастной категории. И вообще, они создавались с идеей обеспечить комфортное виртуальное пространство для пользователей самого младшего возраста. В зависимости от размера экрана (9,7 или 8 дюймов) вес планшета составляет 450 или 310 грамм. Также устройство неплохо защищено от повреждений при падении.



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