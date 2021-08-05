Насыщенность нашей атмосферы кислородом связывают с продолжительностью суток

Ученые напоминают, что гравитация Луны постоянно замедляет скорость вращения Земли вокруг своей оси. Считается, что за одно столетие наши сутки становятся длиннее на две миллисекунды.

Именно это и стало причиной зарождения жизни. Поверхность Земли лучше прогревалась, создавая благоприятные условия для развития растительности. В результате улучшался процесс фотосинтеза, благодаря которому в атмосфере и появилось так много кислорода.

Кстати, ученые также полагают, что замедление вращения Земли в какой-то момент позволило цианобактериям запустить процесс эволюции живых организмов, который продолжается уже около двух с половиной миллиардов лет. Выводы ученых по этому вопросу опубликованы в журнале Nature Geoscience.