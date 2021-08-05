Мнение: Письмо: “Не то, что ему нужно”

Эта автор спрашивает, почему ее послал мужчина.

На самом деле отношения у них даже не начинались, послать он ее не мог.

Но в диалогах, которые приводит автор, видны все ее ошибки.

Разбирайте сами, почему мужчина отказался от встречи, на которую сначала был готов.

vesta_1212_l

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Прошу разобрать мою ситуацию в рубрике. Мужчина резко меня послал, и я совсем не понимаю, что я сделала не так.

Мы познакомились на Тиндере. Он на год меня младше, описания нет, несколько фоток симпатичного и серьезного мужчины. Мне 42, в разводе, есть дочка 8 лет, внешне более менее.

Написал в пятницу поздно вечером:

Он: Привет, Рад нашей взаимной симпатии!

Я: Привет, полуночничаем?)

Он: Да. Немножко. Смотрю клипы на ютьюб

Я: А мне просто что-то не спится( Какие клипы смотришь?

Он: Ох, придется перейти в мессенджер и я скину лавину любимых клипов 😉

Я: Неее, тогда я точно не усну. А я не теряю надежду)) Завтра вставать в 7 утра

Он: Ок

Я: Ты просто музыку смотришь? Или какие то другие клипы?

Он: Клипы

Я: и о чем они?)

Он (скинул ссылку на клип) Это чтобы заснуть хорошо

Я: Мррр, спасибо. Действительно усыпляющий

Он: Обращайся

Я: )) Спокойной ночи)))

Я: Завтра можно пообщаться, только я не сразу отвечаю обычно (и номер телефона)

Он: (номер телефона) если вдруг я не напишу

Я: Коварный какой;)

На следующий день в субботу я уехала на весь день на интересный фестиваль.

Вечером он написал:

Он: Привет, соседка. Мы вчера около полуночи познакомились, если что

Я: (через пару часов) Привет, а почему соседка?

Написал, что живет недалеко. Потом я написала, что только приехала с феста, очень устала и вырубаюсь.

ОН: Видимо, я вызываю сонливость🤣🤣😅🤣🤣

Я: Аха, полночную)))

Потом поболтали немного обменялись фотками, поболтали о красивой луне и я попрощалась, так как уже умирала от усталости.

На следующее утро (воскресенье) он написал:

Он: Доброе утро

Но я была все в разъездах, и даже не увидела. В обед он написал:

Он: Что-тт ни утром, ни вечером, ни днем не складывается

Он: Чтож, значит не судьба

Я: Ты о чем?)

Он: О том, что никак не начнём общаться

Он: И, конечно же, сейчас ты занята;))

Я действительно была занята, написала ему аудио с извинением, что я действительно занята, сейчас за рулем и не смогу нормально отвечать, и что обещаю написать как доберусь до дома.

Когда приехала сразу написала:

Я: Какой у тебя классный мот (он утром скинул фотку своего мотоцикла)

Я: (Ответом на фразу «И, конечно же, сейчас ты занята») Прости)) в качестве извинения приглашаю тебя на свидания, ок?)

Он: Давай в Тануки сходим?

Я: В середине недели, а то я сейчас на дачу уехала и поеду обратно завтра вечером

Я: Починил колесо?)

Он: Да

Он: Ок

Я: Ты прямо во время езды проколол? Это же опасно очень(?

Он: Ну так

Он: Среди недели очень занят, не могу

Я: А когда можешь?

Он: Сегодня, в пятницу, в субботу, в воскресенье

Я: Значит в пятницу давай, сегодня я не смогу(

Я: В каком из тануки? Давай в центре, чтобы можно было погулять если захочется?)

Он: Разберемся ближе к телу

Я: Хорошо)

В этот вечером я опять поздно легла, и около полуночи написала ему «Привет, я опять полуночничаю( А ты? Луна так же прекрасна, хотя и не такая полная, как вчера)» И скинула ему фотку луны.

Поболтали немного, рассказала ему про фестиваль, на который ездила.

Он: Тебя мужик хороший дожидаться, а ты фестивалишь

Он: Ох, рискуешь

Он: 😉

Я: Ох рискую(

Потом еще долго болтали, больше получаса. Спрашивал меня чем увлекаюсь, я про его спорт. Он скинул ссылку на инсту, сказал чтобы подписалась.

Был еще такой момент:

Я: А люблю ездить и смотреть красивое и интересное

Он: Бездельница:)

Я: Наверное)))

Я: Нет чтоб в тануки сразу пойти 😉

Я: Ты строгий?)

ОН: Да нет, просто не люблю людей, которые не знают, чего хотят

Я: (( я наверное бываю такой. Но очень завидую тем, кто точно знает. Тоже так хочу)

Он: А ты зачем ищешь знакомств, если их не ищешь?

Я: Почему не ищу?)

Он: Ну, значит не очень ответственно к этому относишься

Я: Наверное)) как будет так будет)

Я: А ты серьезно?

Он: Чтож, тогда с таким подходом это будет без меня

Я: Я исправлюсь)

ОН: Я очень на это надеюсь

Я: Ты строгий)) боюсь с тобой шутить)

Он: Я сам сейчас шучу.

Он: Но…. реально несерьёзно выглядит с твой стороны 

У него оказалось трое классных детей, а у меня друг детства, который с ним сейчас в одной компании работает. Выяснили, что работаем на одной станции метро.

Потом он написал: С тебя твои фото. А то нет в инстаграмме

Я: 😛 в пятницу увидишь 😉

Он: Опять какие-оо игры :)))

Я: )))

Я: Думаешь, опять рискую ;)?

ОН: (смайлик)

Я: Я спать) сладких снов тебе )

ОН: Спокойной ночи!

На следующий день он написал про нашего общего знакомого, что это точно он, и что он его расспросит обо мне.

Я: : Можешь распрашивать)

Я: Он классный парень и скажет только хорошее

Он: Т.е. отношения у ас хорошие были и сердца никто никому не разбивал

Я: Чисто дружеские, да)

Еще немного общались. В процессе разговора выяснилось, что он работает допоздна, сильно задерживается, и следующие среду и четверг я писала ему сама с утра, когда мы примерно в одно время едем на работу в метро.

В один из разговоров был странный момент:

Он: Пришли фотку себя-довольно едущей домой

Я: Я уже дома) чай вот готовлю, а пока жду на степпере шагаю

ОН: Нырнуть сегодня в тебя?

ОН: В подмышку

Я: Не понимаю тебя)

Я: А ты едешь домой или на тренировку?

Он: Пока на работе

В четверг вечером поздно он прислал фотку себя с голым торсом и написал, что жарко после тренировки.

Я увидела и ответила только утром:

Я: Мурр)

Я: У тебя такой взгляд ))

Я: Строгопронзающий))

ОН: смеющийся смайл

Я: Доброе утро)

Он: Доброе

Я: Поздно ложишься, рано встаёшь?)

Он: Да

Я: А в выходные отсыпаешся?

ОН: Немножко

ОН: С тебя тоже фотка…. со взглядом ;)))))))))

Я: Я так не умею(((

Я: Так смотреть 8)

Я: Давай с вечером определимся? Мы идём в тануки или сегодня не получается?

ОН: Пока не могу ничего обещать – по рабочему графику будет видно

Я: Ок, давай тогда в другой раз

ОН: Как пойдет

Я: В другой день имею в виду

ОН: Попробуем, я с удовольствием

Я: Мурр)

ОН: 😊

Я: Я могу сегодня вечером. Или завтра в первой половине дня, потом поеду на дачу. Если не будет получаться в этом время, можно тогда на следующей неделе ))

Он: Хорошо!

В итоге он не написал больше. Я сама написала вечеров в субботу:

Я: Привет)

Я: Ты куда пропал?

Он: Солнце, прости, я не готов сейчас строить отношения

Я: Даже не знаю что сказать)) ты как будто про что-то серьезное, а не просто познакомиться)

Но конечно если напрягает не надо

Я: Хотя жаль) я бы с удовольствием с тобой познакомилась, вне зависимости, что-то будет или нет

Он: Спасибо за понимание

Он: Если только позже

Понимаю, что он пообщался, и понял, что смысла нет встречаться и знакомиться, я не то, что ему нужно. Но не понимаю, какие именно мои баги так сильно изменили его мнение. Мне показалось, он очень однозначно показал симпатию, поэтому я и предложила сама ему свидание. Но в итоге это оказалось щипцы, которые тяжелели всю неделю, и в итоге он просто не захотел встречаться. Я попыталась в конце перенести на потом, сославшись на занятость в эти выходные. Но это тоже было мимо.

Я пыталась просто с ним общаться, без ожиданий, багов и присваивания. Чтобы ему было приятно. Мне он показался интересным человеком, и хотелось произвести хорошее впечатление, и не важно, будут отношения или просто дружеское общение, или вообще ничего. Но не получилось. Хотела бы понять, что именно я сделала не так. И, если возможно, как лучше было себя вести в диалоге с таким собеседником?

Спасибо Вам за блог и знания!