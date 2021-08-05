Мнение: Письмо: “Не то, что ему нужно”
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Эта автор спрашивает, почему ее послал мужчина.
На самом деле отношения у них даже не начинались, послать он ее не мог.
Но в диалогах, которые приводит автор, видны все ее ошибки.
Разбирайте сами, почему мужчина отказался от встречи, на которую сначала был готов.
vesta_1212_l
Здравствуйте, уважаемая Эволюция.
Прошу разобрать мою ситуацию в рубрике. Мужчина резко меня послал, и я совсем не понимаю, что я сделала не так.
Мы познакомились на Тиндере. Он на год меня младше, описания нет, несколько фоток симпатичного и серьезного мужчины. Мне 42, в разводе, есть дочка 8 лет, внешне более менее.
Написал в пятницу поздно вечером:
Он: Привет, Рад нашей взаимной симпатии!
Я: Привет, полуночничаем?)
Он: Да. Немножко. Смотрю клипы на ютьюб
Я: А мне просто что-то не спится( Какие клипы смотришь?
Он: Ох, придется перейти в мессенджер и я скину лавину любимых клипов 😉
Я: Неее, тогда я точно не усну. А я не теряю надежду)) Завтра вставать в 7 утра
Он: Ок
Я: Ты просто музыку смотришь? Или какие то другие клипы?
Он: Клипы
Я: и о чем они?)
Он (скинул ссылку на клип) Это чтобы заснуть хорошо
Я: Мррр, спасибо. Действительно усыпляющий
Он: Обращайся
Я: )) Спокойной ночи)))
Я: Завтра можно пообщаться, только я не сразу отвечаю обычно (и номер телефона)
Он: (номер телефона) если вдруг я не напишу
Я: Коварный какой;)
На следующий день в субботу я уехала на весь день на интересный фестиваль.
Вечером он написал:
Он: Привет, соседка. Мы вчера около полуночи познакомились, если что
Я: (через пару часов) Привет, а почему соседка?
Написал, что живет недалеко. Потом я написала, что только приехала с феста, очень устала и вырубаюсь.
ОН: Видимо, я вызываю сонливость🤣🤣😅🤣🤣
Я: Аха, полночную)))
Потом поболтали немного обменялись фотками, поболтали о красивой луне и я попрощалась, так как уже умирала от усталости.
На следующее утро (воскресенье) он написал:
Он: Доброе утро
Но я была все в разъездах, и даже не увидела. В обед он написал:
Он: Что-тт ни утром, ни вечером, ни днем не складывается
Он: Чтож, значит не судьба
Я: Ты о чем?)
Он: О том, что никак не начнём общаться
Он: И, конечно же, сейчас ты занята;))
Я действительно была занята, написала ему аудио с извинением, что я действительно занята, сейчас за рулем и не смогу нормально отвечать, и что обещаю написать как доберусь до дома.
Когда приехала сразу написала:
Я: Какой у тебя классный мот (он утром скинул фотку своего мотоцикла)
Я: (Ответом на фразу «И, конечно же, сейчас ты занята») Прости)) в качестве извинения приглашаю тебя на свидания, ок?)
Он: Давай в Тануки сходим?
Я: В середине недели, а то я сейчас на дачу уехала и поеду обратно завтра вечером
Я: Починил колесо?)
Он: Да
Он: Ок
Я: Ты прямо во время езды проколол? Это же опасно очень(?
Он: Ну так
Он: Среди недели очень занят, не могу
Я: А когда можешь?
Он: Сегодня, в пятницу, в субботу, в воскресенье
Я: Значит в пятницу давай, сегодня я не смогу(
Я: В каком из тануки? Давай в центре, чтобы можно было погулять если захочется?)
Он: Разберемся ближе к телу
Я: Хорошо)
В этот вечером я опять поздно легла, и около полуночи написала ему «Привет, я опять полуночничаю( А ты? Луна так же прекрасна, хотя и не такая полная, как вчера)» И скинула ему фотку луны.
Поболтали немного, рассказала ему про фестиваль, на который ездила.
Он: Тебя мужик хороший дожидаться, а ты фестивалишь
Он: Ох, рискуешь
Он: 😉
Я: Ох рискую(
Потом еще долго болтали, больше получаса. Спрашивал меня чем увлекаюсь, я про его спорт. Он скинул ссылку на инсту, сказал чтобы подписалась.
Был еще такой момент:
Я: А люблю ездить и смотреть красивое и интересное
Он: Бездельница:)
Я: Наверное)))
Я: Нет чтоб в тануки сразу пойти 😉
Я: Ты строгий?)
ОН: Да нет, просто не люблю людей, которые не знают, чего хотят
Я: (( я наверное бываю такой. Но очень завидую тем, кто точно знает. Тоже так хочу)
Он: А ты зачем ищешь знакомств, если их не ищешь?
Я: Почему не ищу?)
Он: Ну, значит не очень ответственно к этому относишься
Я: Наверное)) как будет так будет)
Я: А ты серьезно?
Он: Чтож, тогда с таким подходом это будет без меня
Я: Я исправлюсь)
ОН: Я очень на это надеюсь
Я: Ты строгий)) боюсь с тобой шутить)
Он: Я сам сейчас шучу.
Он: Но…. реально несерьёзно выглядит с твой стороны
У него оказалось трое классных детей, а у меня друг детства, который с ним сейчас в одной компании работает. Выяснили, что работаем на одной станции метро.
Потом он написал: С тебя твои фото. А то нет в инстаграмме
Я: 😛 в пятницу увидишь 😉
Он: Опять какие-оо игры :)))
Я: )))
Я: Думаешь, опять рискую ;)?
ОН: (смайлик)
Я: Я спать) сладких снов тебе )
ОН: Спокойной ночи!
На следующий день он написал про нашего общего знакомого, что это точно он, и что он его расспросит обо мне.
Я: : Можешь распрашивать)
Я: Он классный парень и скажет только хорошее
Он: Т.е. отношения у ас хорошие были и сердца никто никому не разбивал
Я: Чисто дружеские, да)
Еще немного общались. В процессе разговора выяснилось, что он работает допоздна, сильно задерживается, и следующие среду и четверг я писала ему сама с утра, когда мы примерно в одно время едем на работу в метро.
В один из разговоров был странный момент:
Он: Пришли фотку себя-довольно едущей домой
Я: Я уже дома) чай вот готовлю, а пока жду на степпере шагаю
ОН: Нырнуть сегодня в тебя?
ОН: В подмышку
Я: Не понимаю тебя)
Я: А ты едешь домой или на тренировку?
Он: Пока на работе
В четверг вечером поздно он прислал фотку себя с голым торсом и написал, что жарко после тренировки.
Я увидела и ответила только утром:
Я: Мурр)
Я: У тебя такой взгляд ))
Я: Строгопронзающий))
ОН: смеющийся смайл
Я: Доброе утро)
Он: Доброе
Я: Поздно ложишься, рано встаёшь?)
Он: Да
Я: А в выходные отсыпаешся?
ОН: Немножко
ОН: С тебя тоже фотка…. со взглядом ;)))))))))
Я: Я так не умею(((
Я: Так смотреть 8)
Я: Давай с вечером определимся? Мы идём в тануки или сегодня не получается?
ОН: Пока не могу ничего обещать – по рабочему графику будет видно
Я: Ок, давай тогда в другой раз
ОН: Как пойдет
Я: В другой день имею в виду
ОН: Попробуем, я с удовольствием
Я: Мурр)
ОН: 😊
Я: Я могу сегодня вечером. Или завтра в первой половине дня, потом поеду на дачу. Если не будет получаться в этом время, можно тогда на следующей неделе ))
Он: Хорошо!
В итоге он не написал больше. Я сама написала вечеров в субботу:
Я: Привет)
Я: Ты куда пропал?
Он: Солнце, прости, я не готов сейчас строить отношения
Я: Даже не знаю что сказать)) ты как будто про что-то серьезное, а не просто познакомиться)
Но конечно если напрягает не надо
Я: Хотя жаль) я бы с удовольствием с тобой познакомилась, вне зависимости, что-то будет или нет
Он: Спасибо за понимание
Он: Если только позже
Понимаю, что он пообщался, и понял, что смысла нет встречаться и знакомиться, я не то, что ему нужно. Но не понимаю, какие именно мои баги так сильно изменили его мнение. Мне показалось, он очень однозначно показал симпатию, поэтому я и предложила сама ему свидание. Но в итоге это оказалось щипцы, которые тяжелели всю неделю, и в итоге он просто не захотел встречаться. Я попыталась в конце перенести на потом, сославшись на занятость в эти выходные. Но это тоже было мимо.
Я пыталась просто с ним общаться, без ожиданий, багов и присваивания. Чтобы ему было приятно. Мне он показался интересным человеком, и хотелось произвести хорошее впечатление, и не важно, будут отношения или просто дружеское общение, или вообще ничего. Но не получилось. Хотела бы понять, что именно я сделала не так. И, если возможно, как лучше было себя вести в диалоге с таким собеседником?
Спасибо Вам за блог и знания!
Источник: Эволюция
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