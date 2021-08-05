Мнение: Что общего между Наполеоном, Черчиллем и Бандерой

1. Из статьи на сайте Национального музея истории Украины о том, что объединяет Леонардо да Винчи, Наполеона, Черчиля и Бандеру:

"Много известных личностей в истории человечества были левшами: Леонардо да Винчи, Наполеон, Уинстон Черчилль, Рональд Рейган.

Среди известных фигур в истории Украины, которые имели такую особенность, – украинский политический деятель, глава Провода ОУН-Б, борец за независимость Украины в ХХ ст. Степан Бандера.

С детства Степан Андреевич выявлял творческие и организационные способности: пел в хоре, играл на музыкальных инструментах, увлекался шахматами, путешествиями, был активным членом молодежных и спортивных организаций".

2. И еще от Долинского.

60-летний кризис-менеджер, выпускник Киевского торгово-экономического института Виктор Легуша зрит в корень: причиной осыпания плитки в подземном переходе на Европейской площади, Виктор считает "ж_довский переворот 1917 года и ж_дву, которая уничтожила специалистов и порядочных людей".

Очевидно, что плитку сорвало взрывной волной от атомной бомбы Ленина.

3. И минутка творчества.

Газета Верховной Рады "Голос України" пишет о современном украинском поэте Мыколе Годунке. Мыкола служит начальником службы охраны труда Главного информационно-телекомуникационного узла Вооруженных Сил Украины и депутатом Бориспольской райрады, а свободное время отдает творчеству:

′′ Внуки – это трехкильтовое дерьмо Каин,

Лицо мокши – болотное бешенство.

Соколы Байдена… Воины Срайела,

Вы для нас чужие люди.

А вы надеетесь забрать у нас последнее?

Халдейцы забывают об этом.

Кусочек последней собачьей души,

Ты найдешь в нас конец!".

"Пан Мыкола не только мастер красного слова, но и прекрасный, добрый и искренний человек", – отмечает парламентская газета.

′′ Мы не станем тебя на колени.

Жду не дождусь кошек задрипани.

Ковид не останавливается, автоматов нет,

Так ты умрешь скорее… прежнее _ д!".

′′ На сердце печаль… и так грустно,

Оскорбление и досада в грудной клетке печёт.

X _ hli ты вонючий, глагол открыт,

Не могу встать тебе на плечо.

Ненавижу твою продажную породу,

За веру, за язык, пренебрежение честью.

Все, что составляют основы народа,

Грехи ваших сук не в счет.

были казаками, потому что… перевели,

Как щенки обслуживают одних и тех же _ дам ".

«Я не придумываю стихи. Мне обычно приходят первые слова, и я пишу. Свой первый стих написал во время Революции Достоинства, это были первые неуверенные строки, которые я никому не показывал", – говорит творец.

′′ В Пещерах сидят уроды Чабада,

Бездушные и беспокойные жучки.

Запечатленные ресурсы и предприятия,

В отаманах… пигмеи КВН.

Сатанисты красноты празднуют,

Разочарован… Слепой абориген.

Сексоты освящены в Ср _ Еле,

Готовлю свой экстремальный демонтаж ".

У Мыколы Мыколаевича, пишет газета, пять вышиванок: "Человек в вышиванке — это точно не «вата», точно не агрессор. Это человек твоего мировоззрения", – уверен лирик-патриот.

′′ Я дерьмо в ", крови ", не принимаю ",

Я не уважаю вас, суки.

Хлань картаву… в ′′ Божьем слове ",

Ненавижу… гиены лихих.

Покинь мою Украину,

Иди в ад… Иди быстро.

Смерть пахнет _ доверием тебе,

Убирайся из Ории… и поторопись ".

Ознакомившись с цитатами из Талмуда, поэт пришел к выводу: "Евреи участвуют в заговоре против человечества и сделают любые шаги, которые посчитают необходимыми, для господства над остальным человечеством".

Мыкола Годунок – член поэтического объединения "Свитанок" при Национальном союзе писателей Украин

ы.

′′ Я презираю тебя судить _ так,

И стадо запурленных… тоже.

Орды ′′ золотого "… болота,

Украина ведет в ад.

Я ненавижу su _ ko-parh _ these,

Ненавижу измены – hohl _ in.

Ненавижу кресты,

Какова величина жидкости ".

Такая очаровашка, аж краска на стенах сворачивается (с)

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