 

Мнение: Что общего между Наполеоном, Черчиллем и Бандерой

05.08.2021, 4:14, Разное
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1. Из статьи на сайте Национального музея истории Украины о том, что объединяет Леонардо да Винчи, Наполеона, Черчиля и Бандеру:

"Много известных личностей в истории человечества были левшами: Леонардо да Винчи, Наполеон, Уинстон Черчилль, Рональд Рейган.
Среди известных фигур в истории Украины, которые имели такую особенность, – украинский политический деятель, глава Провода ОУН-Б, борец за независимость Украины в ХХ ст. Степан Бандера.
С детства Степан Андреевич выявлял творческие и организационные способности: пел в хоре, играл на музыкальных инструментах, увлекался шахматами, путешествиями, был активным членом молодежных и спортивных организаций".

2. И еще от Долинского.

60-летний кризис-менеджер, выпускник Киевского торгово-экономического института Виктор Легуша зрит в корень: причиной осыпания плитки в подземном переходе на Европейской площади, Виктор считает "ж_довский переворот 1917 года и ж_дву, которая уничтожила специалистов и порядочных людей".

Очевидно, что плитку сорвало взрывной волной от атомной бомбы Ленина.

3. И минутка творчества.

Газета Верховной Рады "Голос України" пишет о современном украинском поэте Мыколе Годунке. Мыкола служит начальником службы охраны труда Главного информационно-телекомуникационного узла Вооруженных Сил Украины и депутатом Бориспольской райрады, а свободное время отдает творчеству:

′′ Внуки – это трехкильтовое дерьмо Каин,
Лицо мокши – болотное бешенство.
Соколы Байдена… Воины Срайела,
Вы для нас чужие люди.

А вы надеетесь забрать у нас последнее?
Халдейцы забывают об этом.
Кусочек последней собачьей души,
Ты найдешь в нас конец!".

"Пан Мыкола не только мастер красного слова, но и прекрасный, добрый и искренний человек", – отмечает парламентская газета.

′′ Мы не станем тебя на колени.
Жду не дождусь кошек задрипани.
Ковид не останавливается, автоматов нет,
Так ты умрешь скорее… прежнее _ д!".

′′ На сердце печаль… и так грустно,
Оскорбление и досада в грудной клетке печёт.
X _ hli ты вонючий, глагол открыт,
Не могу встать тебе на плечо.
Ненавижу твою продажную породу,

За веру, за язык, пренебрежение честью.
Все, что составляют основы народа,
Грехи ваших сук не в счет.
были казаками, потому что… перевели,
Как щенки обслуживают одних и тех же _ дам ".

«Я не придумываю стихи. Мне обычно приходят первые слова, и я пишу. Свой первый стих написал во время Революции Достоинства, это были первые неуверенные строки, которые я никому не показывал", – говорит творец.

′′ В Пещерах сидят уроды Чабада,
Бездушные и беспокойные жучки.
Запечатленные ресурсы и предприятия,
В отаманах… пигмеи КВН.

Сатанисты красноты празднуют,
Разочарован… Слепой абориген.
Сексоты освящены в Ср _ Еле,
Готовлю свой экстремальный демонтаж ".

У Мыколы Мыколаевича, пишет газета, пять вышиванок: "Человек в вышиванке — это точно не «вата», точно не агрессор. Это человек твоего мировоззрения", – уверен лирик-патриот.

′′ Я дерьмо в ", крови ", не принимаю ",
Я не уважаю вас, суки.
Хлань картаву… в ′′ Божьем слове ",
Ненавижу… гиены лихих.
Покинь мою Украину,
Иди в ад… Иди быстро.
Смерть пахнет _ доверием тебе,
Убирайся из Ории… и поторопись ".

Ознакомившись с цитатами из Талмуда, поэт пришел к выводу: "Евреи участвуют в заговоре против человечества и сделают любые шаги, которые посчитают необходимыми, для господства над остальным человечеством".
Мыкола Годунок – член поэтического объединения "Свитанок" при Национальном союзе писателей Украин
ы.
′′ Я презираю тебя судить _ так,
И стадо запурленных… тоже.
Орды ′′ золотого "… болота,
Украина ведет в ад.
Я ненавижу su _ ko-parh _ these,
Ненавижу измены – hohl _ in.
Ненавижу кресты,
Какова величина жидкости ".

Такая очаровашка, аж краска на стенах сворачивается (с)

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк

Источник: Colonel Cassad



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