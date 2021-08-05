Мнение: О белом господине и лице кавказской национальности

Невероятный случай произошёл в одной культурной, но очень северной столице России. К остановке маршрутного такси, ковыляя и прихрамывая, подошёл молодой человек. С детства он страдал ДЦП, что и предопределило особенности походки. Хлынул ливень, но на счастье парня, маршрутка стояла на месте, словно бы ждала только его. Кто-то из сердобольных пассажиров помог подняться в салон.

Дальнейшее лучше изложить от первого лица…

«Водитель, кавказский дед, смотрит на меня, говорит: “выходи, не повезу тебя”. Я сначала думаю: “Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было”. На маршрутках я ездил 100500 раз, с меня никогда даже близко не просят денег или проездной, ну потому что видно. Отъезжаем от остановки 500 метров, встаём на светофоре, водитель открывает дверь, встаёт, опять говорит: “выходи”.

На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне ещё в магазин и ужин готовить к приходу… Загорается зелёный, мы стоим посреди полосы. Поднимается с задних сидений огромный бритый мужик, с бородой, в наколках, идёт к водителю, я думаю: “ща убивать будет”. Спрашивает: “Ну чё ты к инвалиду пристал? Едь давай!”. Водитель отвечает: “Нет, шайтан, не повезу, он не знает куда едет, нет, мне не надо”. Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали…».

Казалось бы, досадный инцидент исчерпан. Но не тут-то было.

Парень с ДЦП рассказал эту историю на своей страничке в соцсети. Оказалось, он не простой инвалид, а привилегированный. Программист, участник прошлогоднего рейтинга Forbes «З0 до 30» в категории «Социальные практики», который разработал платформу бесплатных коммуникативных программ для людей с проблемами речи и моторики. Кроме того, он создал бот Whatsaidhere для соцсети «ВКонтакте», который переводит голосовые сообщения в текст, стал номинантом премии ООН World Summit Awards, и пополнил список самых знаменитых людей Санкт-Петербурга.

Тут-то всё и заверте…

С парнем очень быстро связалась транспортная компания. Её представитель сообщил, что водителя маршрутки уволили после того, как специалисты изучили записи и допросили его. Инвалиду принесли извинения и назначили встречу с директором «для личных извинений и обсуждения сотрудничества». Проверку начали также прокуратура Красногвардейского района Петербурга, которая намерена проверить соблюдение социальных прав инвалида в деятельности перевозчика, и городской комитет по транспорту.

В общем, кавказский дед попал по полной. Того и гляди, срок себе схватит.

Но эта история примечательна даже не тем, что в современной России в конфликт вступили социально уязвимые: надо думать, пожилой кавказец не от хорошей жизни таксует в загазованном СПб вместо того, чтобы спокойно радоваться внукам и дышать чистым горным воздухом. Она и не об архаике vs современность, в которой инвалид может быть гением.

Она о привилегиях и статусе. Вот скажите, по-честному, стал ли кто-нибудь разбираться в проблемах молодого человека с ДЦП, одного из десятков тысяч живущих в России и каждодневно подвергающихся бытовой дискриминации, не будь он так знаменит?

И ещё. А почему некоторым униженным и оскорблённым россиянам порой так нравится унижать и оскорблять тех, кому ещё хуже?

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