Мнение: “Закрытые медиа”

РКН по требованию Генпрокуратуры вечером оптом заблокировал ресурсы связанные с олигархом Ходорковским.

Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа»

Оба издания связаны с Михаилом Ходорковским и не имеют лицензии СМИ. Роскомнадзор заблокировал их по решению Генпрокуратуры, которая сослалась на то, что на сайтах содержались призывы к беспорядкам и экстремистской деятельности.

«Сайт «Открытых медиа», openmedia.io, оказался заблокированным у большинства провайдеров по состоянию на 21:30 мск в среду, 4 августа», — говорится в сообщении. Как пишут «Открытые медиа», вечером 4 августа на общий адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. При этом в письмах не указывалось, какую именно информацию необходимо удалить.

Согласно базе Роскомнадзора, «Открытые медиа» внесены в особый список, куда попадают сайты, содержащие в своих материалах призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, а также участию в массовых мероприятиях, которые проводятся с нарушением установленного порядка. Решение о блокировке сайта вынесла Генпрокуратура.

«Никаких уведомлений об этом — от регулятора или Генпрокуратуры — редакция не получала», — заявили в «Открытых медиа».

«Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia (эти британские организации признаны в России нежелательными, им запрещено вести в стране деятельность. — РБК) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры», — ответили на запрос РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

Роскомнадзор также заблокировал сайт «МБХ медиа» (в 2018 году сайт издания внесли в реестр запрещенной информации, после чего он стал работать с «зеркала»; не имеет лицензии СМИ) Михаила Ходорковского. «На данный момент он не открывается у большинства провайдеров в России», — говорится в сообщении издания. В реестре заблокированных сайтов Роскомнадзора указывается, что доступ к ресурсу ограничен по решению Генпрокуратуры. «В связи с чем заблокирован сайт, неизвестно. <…> Никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора редакции не поступало», — утверждают в «МБХ медиа».

Также Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов «Правозащиту Открытки» (сообщество юристов, которое предоставляет правовую защиту людям, подвергшимся преследованию за политическую и общественную деятельность). Решение о блокировке вынесла Генпрокуратура, которая, как и в случаях с «Открытыми медиа» и «МБХ медиа», сослалась на статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с данной статьей блокируются сайты, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

«МБХ Медиа» возник, после того как Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Открытой России» (признана нежелательной на территории России). «Открытая Россия» попала в реестр за призывы к массовым беспорядкам также по требованию прокуратуры. Тогда же заблокировали и другие сайты, связанные с Ходорковским и его движением. Ходорковский объяснял открытие «МБХ Медиа» тем, что на судебное разбирательство об отмене блокировки «может идти почти год». Над контентом сайта, пояснил он в декабре 2017 года, работает тот же коллектив, что отвечал за сайт «Открытой России».

В середине июля Министерство юстиции внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, восемь журналистов, в том числе главного редактора «Открытых Медиа» Юлию Ярош и ее заместителя Максима Гликина. «Конечно, ситуация неприятная. Нельзя сказать, что не ожидала чего-то подобного, никогда не скрывала сотрудничество с Михаилом Ходорковским — грантодателем проекта «Открытые медиа», — пояснила Ярмош в беседе с РБК.

По ее словам, учитывая происходящее в стране, чего-то подобного стоило ожидать. «Если в какой-то момент я захочу прекратить сотрудничество с Михаилом Ходорковским и делать что-то другое, то я, конечно, буду ограничена в своих возможностях», — добавила он, отметив, что так как «Открытые медиа» не внесены «ни в какие списки, ни в список иноагентов, ни в список нежелательных организаций, то им ничего не мешает продолжать работу».

Пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар в разговоре с РБК тогда сказал, что давление на политиков, активистов и медиа в России усиливается, а риски становятся очень существенными. «Зачастую сейчас речь идет уже не о финансовых санкциях, а об уголовном преследовании. В такой ситуации Ходорковский не может позволить тем медиа, где он выступает учредителем или издателем, продолжать работать в пределах досягаемости нового российского репрессивного законодательства. Слишком велик риск для людей, работающих в проектах. Поэтому, как уже было сказано ранее, редакции «МБХ медиа» и «Открытых медиа» либо будут работать в каком-то формате вне пределов страны, либо проекты будут закрыты», — сказал Дбар.

https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/08/2021/610ae6b49a7947f7830ba563 – цинк

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