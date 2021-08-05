Мнение: Требование на будущее

Семь западных стран, включая США, Великобританию и Францию, в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Прямо сейчас это требование, понятно, «в воздух». Никто не питает иллюзий, что Путин вообще обратит внимание на это требование. Но оно не для него и писалось.

Есть целый перечень решений Кремля, принятых сознательно «в пику» Западу без малейшей надежды на их легитимизацию. Исключительно для того, чтобы подчеркнуть брутальность и альфа-самцовость Путина. «Делаю, что считаю нужным, и плевать на ваши правила». Хотя правила, протоколы и процедуры пишут не для того, чтобы они нравились, а для того, чтобы их придерживались. Что бывает, когда какой-нибудь альфа-самец на статусном автомобиле летит по встречке, сносит людей на пешеходном переходе или паркуется, создавая помехи и аварийные ситуации, мы в курсе — таких альфа достаточно. Жемчуг поменьше, понты пожиже — но принцип жизни такой же.

В общем, идиотских решений принято достаточно. Признание Южной Осетии и Абхазии — именно идиотские решения. Можно ввести даже уголовную ответственность за сомнения, как с Крымом — умнее от этого они не становятся.

Запад делает заход не под Путина. С этим обсуждать нечего. Вопрос в тех, кто придет после него. Ему заранее выдвигаются условия, на которых с ним будут разговаривать. Вообще о чем бы то ни было. И показывают, что именно нужно будет исправлять в первую очередь.

К таким заходам не просто относиться. С одной стороны, это не слишком вписывается в понятие (пусть и ложное) о национальной гордости. Как — смеют тут нам указывать. С другой — нет ничего предосудительного в том, чтобы признать ошибку и исправить ее. Это поступок мужественный и точно неглупый. В случае с Южной Осетией и Абхазией это точно.

Конфликт между ними и Грузией — это внутренний конфликт Грузии. «Принуждение к миру», под вывеской которого ситуации было возвращено статус-кво, позволяло вернуть Грузию и ее непризнанные территории за стол переговоров, причем для Южной Осетии и Абхазии поражение Грузии в войне было существенным плюсом в переговорных позициях. Россия оставалась над схваткой, будучи ее арбитром.

Но признание независимости обнулило всё. В том числе и статус России. Наиболее выгодный, между прочим. Дающим ей пространство решений. Кретинское признание схлопнуло пространство решений в точку. Что само по себе является признаком дичайшей по своей глупости управленческой несостоятельности. Умный управленец всегда расширяет пространство решений, неумный — сокращает его. Идиот делает его равным нулю. Что и произошло в 2008 году.

Отзыв признания возвращает всех к ситуации августа 2008 года. Правда, теперь Россия уже точно не сможет единолично администрировать этот конфликт. Теперь придется делиться с кем-то еще. Но это неизбежная плата за просчет, совершенный в 2008 году, и это нужно понимать. Тем не менее предложенный выход вполне рационален и позволяет расшить возникшую ситуацию.

Правда, тогда неизбежно возникнет и вопрос с Крымом. И это тоже тяжелейшее наследие Путина, которое он оставит следующим поколениям. И его тоже придется как-то решать. Видимо, по гораздо более сложному пути, чем с Южной Осетией и Абхазией — но решать.

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