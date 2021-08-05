ВОЗ зафиксировала снижение случаев COVID в РФ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения коронавирусом в России, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, [чем] меньше население, [тем] меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение», – приводит ее слова ТАСС.

Она добавила, что «сейчас репродуктивный номер, этот номер показывает, так сказать, активность эпидемии в каком-то населении, он сейчас в РФ ниже 1, и это хорошо. Мы видим снижение, медленное снижение в общем в России. Но, конечно, регионы разные, так что надо посмотреть в динамике, как случаи по РФ идут».

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 22 589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 161 715 человек.