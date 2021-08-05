 

Украина собралась противопоставить военным учениям РФ собственные учения

05.08.2021, 2:52, Новости дня
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Минобороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Он рассказал, что был на «совещании министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того», что «ожидает» Украину. По его словам, сейчас «рассматривается девять возможных сценариев обострения», осуществляется «соответствующее планирование», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

В частности, в Киеве рассматривают возможное влияние российско-белорусских учений «Запад–2021» на Украину, страны Балтии, Польшу. Киев хочет противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия–2021», которые пройдут в период активной фазы «Запада».

Арестович заявил: «Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям». Он отметил, что самый опасный из сценариев предполагает «широкомасштабное вторжение».

Напомним,  генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью РФ и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер.



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