 

Названы сроки решения проблемы с задержками поставок вторых доз вакцины «Спутник V»

05.08.2021, 1:58, Новости дня
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Благодаря увеличению мощностей производства в августе будут разрешены проблемы с задержками поставок второго компонента вакцины «Спутник V», сообщается на сайте российской вакцины.

«Команда «Спутника V» подтверждает, что, благодаря значительному увеличению мощностей по производству вакцины, временные задержки с поставкой второго компонента, которые произошли в связи с введением новых мощностей, будут полностью устранены в августе», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories.



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