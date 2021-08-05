Названы сроки решения проблемы с задержками поставок вторых доз вакцины «Спутник V»

Благодаря увеличению мощностей производства в августе будут разрешены проблемы с задержками поставок второго компонента вакцины «Спутник V», сообщается на сайте российской вакцины.

«Команда «Спутника V» подтверждает, что, благодаря значительному увеличению мощностей по производству вакцины, временные задержки с поставкой второго компонента, которые произошли в связи с введением новых мощностей, будут полностью устранены в августе», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories.