Собчак назвала закрытое авиасообщение между странами лицемерием

Введенные из-за коронавируса ограничения на передвижения по миру негативно сказались на среднем классе, тогда как обеспеченные люди нашли пути для обхода локдауна, полагает журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

«Давайте уже скажем откровенно, все эти локдауны стран – чудовищное лицемерие. Посмотрите ленту: никто не изменил традициям, все кто хотел, слетали на каннский фестиваль, в ленте народ то в Италии, то в СентТропе», – написала она в своем Instagram.

По словам журналистки, въехать можно куда угодно, будем реалистами. «И все, кто хотел, обзавелись и нужными документами и знают, как легально обходить все ограничения. Ну, как крайний вариант – летишь в Грецию и оттуда уже в любую европейскую страну», – добавила Собчак.

Кроме того, телеведущая подчеркнула, что путешествовать по Европе после введения локдаунов стало приятнее: «Пустой Рим, пустые музеи, везде стало меньше туристов».

Однако путешествия стали недоступны для тех людей, которые так и не научились «преодолевать адовую бюрократию», считает она.

«Кому же стало хуже от вашего мирового лицемерия и перекрытого авиасообщения? Как всегда, среднему классу. И это бесит больше всего. Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнес-визу в Европу. Чего добились? Только усилили классовое неравенство вашим лицемерием. Как обычно: хотели как лучше, получилось как всегда», – резюмировала Собчак.

Напомним, что в июне совет ЕС расширил список иностранных государств, с которыми странам альянса разрешено открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, добавив в него Японию. В настоящее время в список входят восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ. РФ и США в документ не входят.