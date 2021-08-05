 

КГБ Беларуси обвинил в “организации попытки госпереворота” США и Ходорковского

05.08.2021, 1:50, Новости дня
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Тертель назвал нескольких человек, которые “управляют медийными лицами переворота”:

эксперт по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш;
бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер;
сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский;
директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис;
исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски;
российский бизнесмен Михаил Ходорковский.

“Самая важная роль” в организации протестов, которые КГБ считает частью попытки переворота, отводится США, а “главным автором белорусского мятежа” называют Майкла Карпентера – старшего директора Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Ранее он был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у тогда еще вице-президента Джо Байдена.

“Если мы берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы”, – добавил в фильме Тертель. По его словам, Минск также видит “неконструктивную роль, несмотря на братские отношения между народами, нынешнего руководства Украины”.

“На белорусском направлении в настоящее время работают в информационном пространстве против нас, по разным оценкам, от 50 до 70 тыс. человек. Я имею в виду и центры информационного противоборства вооруженных сил США, других западных государств, Украины”, – цитирует Тертеля “Белта”.

Контекст:

17 апреля Лукашенко объявил о подготовке покушения на себя и сыновей якобы с привлечением ФБР и ЦРУ.

ФСБ в тот день проинформировало о задержании в России двух граждан Беларуси – политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, которые якобы готовили военный переворот в Беларуси “по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов”, а также физическое устранение Лукашенко.

30 апреля в Комитете государственной безопасности Беларуси назвали имена девятерых обвиняемых в деле о “заговоре с целью захвата государственной власти”, их опубликовало государственное агентство БЕЛТА.

Среди фигурантов дела – глава Могилевской областной организации партии БНФ Виталий Макаренко, политолог Александр Фядута, лидер партии БНФ Григорий Костусев, адвокат Юрась Зенкович, активистка Ольга Голубович (эти четверо задержаны, находятся в СИЗО КГБ), а также психиатр Дмитрий Щигельский, ученый Павел Кулаженко, Александр Перепечко (все трое живут в США) и бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар (живет в Литве). “Наша Нива” 6 мая сообщила, что в конце апреля в Беларуси был задержан 10-й обвиняемый в заговоре – дальнобойщик Денис Кравчук.

В эфире белорусского государственного канала ОНТ вышел сюжет, в котором показали фрагменты онлайн-конференции с участием фигурантов дела. “Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска”, – говорит на этих кадрах Зенкович.

Кулаженко и Перепечко прокомментировали это видео изданию TUT.BY – по их словам, в эфире было несколько фрагментов из разных онлайн-встреч открытого дискуссионного клуба, на котором “обсуждалось все то, что обсуждается на кухнях каждый вечер в любой белоруской семье: как ускорить уход Лукашенко”. Кулаженко подчеркнул, что дискуссии теоретиков ничего общего с подготовкой и планированием убийств и переворотов не имеют. 

Госдеп США 18 апреля заявил, что американские власти знакомы с информацией о предполагаемом заговоре против Лукашенко и видели его заявление о подготовке покушения, но “любое предположение” о причастности к этому американских властей “абсолютно ложное”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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