 

“История о распятом мальчике”. Беларусь заявила о гибели мигранта на белорусско-литовской границе, в Литве ответили

05.08.2021, 1:50, Новости дня
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Сообщило об этом государственное агентство БЕЛТА. 

Инцидент якобы произошел в районе населенного пункта Бенякони Гродненской области. В Госпогранкомитете заявили, что мужчину пограничники нашли в тяжелом состоянии, начали оказывать медицинскую помощь, но тот умер. 

Перед этим Telegram-канал “Пул первого”, который информирует о деятельности считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, писал о смерти мигранта из Ирака. Тот якобы возвращался из Литвы и “умер на руках” у пограничника. 

Как пишет BNS, литовские пограничники заявили, что узнали об инциденте из СМИ и не получали никакой информации об этом от Госпогранкомитета Беларуси. 

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что ей тоже неизвестно о каких-либо эксцессах на границе с Беларусью, сообщает Delfi. 

За все, что происходит на территории Беларуси, ответственны власти этой страны, подчеркнула она. По словам Шимоните, речь идет о пропаганде и фейках. 

В Литве “знают историю о распятом мальчике в Украине и все остальные лживые новости, которые в таких ситуациях использовались”, сказала Шимоните. Появления подобной информации, по ее мнению, следовало ожидать. Должностные лица Литвы выполняют свои обязанности, “а за то, кто и где был найден на территории Беларуси, власть Беларуси отвечает сама”, добавила она.

Контекст:

По данным министерства внутренних дел Литвы на 3 августа, в 2021 году литовско-белорусскую границу незаконно пересекли 4026 мигрантов.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси. 

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направил в Литву пограничные патрули и вертолеты.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявил 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, “использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair”.

Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь. Помощь Литве в виде колючей проволоки и заградительного провода решили предоставитьУкраина и Эстония.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует оборудовать 508 км четырехметрового забора с колючей проволокой на литовско-белорусской границе.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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