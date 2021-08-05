Зарплата у женщин в Украине на 18% ниже, чем у мужчин. Минэкономики инициирует изменения

Об этом рассказала замминистра экономики Светлана Галущенко 4 августа, ее цитирует пресс-служба ведомства.

“Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины, несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы, остается достаточно высоким. В результате существует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине, который хоть и демонстрирует на протяжении 2020 – первой половины 2021 годов тенденцию к сокращению (по итогам первого квартала 2021 года он достиг самого низкого уровня за всю историю нашего государства и составил около 18%), однако остается существенно выше, чем в большинстве развитых стран мира, в том числе стран Европейского союза”, – сказала она.

Минэкономики разработало проекты Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и план мероприятий по ее реализации.

“Сейчас эти документы готовятся для передачи на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти, после чего будут вынесены на общественное обсуждение”, – добавили в ведомстве.

Контекст:

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн. В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, к концу июня она выросла до 14 313 грн.

В рейтинге гендерного равенства, который приводится в докладе Всемирного экономического форума The Global Gender Gap Report 2020, представленном в декабре 2019-го, Украина занимала 59-е место среди 163 стран, а в The Global Gender Gap Report 2021, опубликованном в марте этого года, – уже 74-е. Четыре года назад страна занимала 65-е место. Составители рейтинга отмечали показатели стран в плане гендерного разрыва в четырех аспектах: политические права и возможности, сфера образования, здравоохранение и вовлеченность в экономические процессы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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