В Госдуме дали оценку отказу БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму.

Толстой подчеркнул, что РФ «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». По его словам, «всем уже ясно, что РФ не живет и не будет жить по чужим лекалам и правилам». Он заявил, что «у нас свои выборы, свои законы и свой путь», которые необходимо «уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме». «А деление на «состоявшиеся» и «несостоявшиеся» демократии мы не признаем и никогда не признаем», – приводит его слова РИА «Новости».

Вице-спикер напомнил, что ОБСЕ уже отказывалась от участия в качестве наблюдателя на выборах в России. При этом организация ссылается «на внутренние бюрократические документы, под которыми РФ не подписывалась». Отмечается, что «структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения на выборах в РФ из-за несогласия с предложенным российской стороной численным составом миссии наблюдения». Так, подобная ситуация произошла в 2007 году. Толстой указал на чересчур высокое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек».

«Мы конечно всем и всегда рады, но такие желания не говорят об объективности и беспристрастности миссии, а скорее об обратном. Видимо, полученные инструкции сильнее здравого смысла», – сообщил он.

Пискарев сказал, что «решение БДИПЧ и ПА ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы в РФ находится в русле рекомендаций не признавать итоги предстоящих выборов в России». Он заявил, что отказ структур ОБСЕ «воспринимается с недоумением», ведь РФ входит в организацию и «открыта для наблюдения».

Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в РФ из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.