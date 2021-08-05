Боевики сбросили на сирийских военных бомбу с беспилотника

В сирийской провинции Алеппо в результате атаки боевиков с подконтрольной Турции территории пострадали пятеро сирийских военных, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

Он сообщил, что нападение произошло в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра. С запущенного боевиками БПЛА на позиции вооруженных сил Сирии сбросили самодельное взрывное устройство, в результате взрыва «пятеро сирийских военнослужащих получили ранения», передает РИА «Новости».

Кроме того, Кулить сообщил, что террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Также сообщается, что продолжилось патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Бозгекли.

В конце июля в провинции Алеппо террористы выпустили противотанковую управляемую ракету по грузовику ЗИЛ-131 вооруженных сил Сирии, погиб сирийский военный.