 

Боевики сбросили на сирийских военных бомбу с беспилотника

05.08.2021, 1:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сирийской провинции Алеппо в результате атаки боевиков с подконтрольной Турции территории пострадали пятеро сирийских военных, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

Он сообщил, что нападение произошло в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра. С запущенного боевиками БПЛА на позиции вооруженных сил Сирии сбросили самодельное взрывное устройство, в результате взрыва «пятеро сирийских военнослужащих получили ранения», передает РИА «Новости».

Кроме того, Кулить сообщил, что террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Также сообщается, что продолжилось патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Бозгекли.

В конце июля в провинции Алеппо террористы выпустили противотанковую управляемую ракету по грузовику ЗИЛ-131 вооруженных сил Сирии, погиб сирийский военный.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Экс-разведчик КГБ Швец: Путин будет сидеть у себя в бункере и оттягивать свой конец

07.05 / Степанов назвал сроки поставок вакцины Novavax в Украину

06.11 / Опубликованы чертежи дешевого одномолекулярного микроскопа

21.02 / В США не исключили ношение масок в 2022 году

20.01 / Арестован бывший заместитель экс-губернатора Ульяновской области

01.10 / Зрители разглядели торчащий из руки Байдена во время дебатов катетер

03.08 / Focus – вывод войск из Германии — это расплата Берлина за подрыв внешней политики США

20.12 / Российский ядерный буксир повезет на Луну 10 тонн груза

01.09 / Фокин попал в базу «Миротворца»

12.03 / Могилевская снялась в ванне обнаженной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика