 

ВВС Израиля атаковали Ливан

05.08.2021, 1:04, Новости дня
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Израильская авиация нанесла удары по наземным целям на ливанской стороне границы, сообщили СМИ.

Вещающий из Дубая телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что взрывы слышны на юге Ливана. Прежде израильская артиллерия вела обстрел пограничной местности осветительными снарядами, передает ТАСС.

В коммюнике командования ливанской армии, переданном агентством «Аль-Ватания», сообщалось, что артиллерия Израиля «выпустила в общей сложности 92 снаряда по югу Ливана, которые разорвались в местности Вади-Хамуль, Эс-Саддана, Сахль-эль-Мари, Сахль-эль-Хиям и Сахль-Булат». 

При этом военные Ливана и миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане усилили патрулирование границы. Ливанская армия сообщила, что ведет «поиск ракетных установок, из которых были выпущены снаряды по израильской территории».

Напомним, артиллерия Израиля ответила на пуск трех ракет с территории Ливана. Сирены тревоги сработали в населенных пунктах на севере Израиля Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай.



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