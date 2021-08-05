ВВС Израиля атаковали Ливан

Израильская авиация нанесла удары по наземным целям на ливанской стороне границы, сообщили СМИ.

Вещающий из Дубая телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что взрывы слышны на юге Ливана. Прежде израильская артиллерия вела обстрел пограничной местности осветительными снарядами, передает ТАСС.

В коммюнике командования ливанской армии, переданном агентством «Аль-Ватания», сообщалось, что артиллерия Израиля «выпустила в общей сложности 92 снаряда по югу Ливана, которые разорвались в местности Вади-Хамуль, Эс-Саддана, Сахль-эль-Мари, Сахль-эль-Хиям и Сахль-Булат».

При этом военные Ливана и миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане усилили патрулирование границы. Ливанская армия сообщила, что ведет «поиск ракетных установок, из которых были выпущены снаряды по израильской территории».

Напомним, артиллерия Израиля ответила на пуск трех ракет с территории Ливана. Сирены тревоги сработали в населенных пунктах на севере Израиля Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай.